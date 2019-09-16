قبل ساعات من الإعلان.. وتصدره «تويتر».. «#إيهاب_ جلال» يستعد لتولى قيادة المنتخب.. مرتضي منصور: اختيار موفق ويجب المساندة.. والنادي المصري يوضح موقفه.. ومغردون: عقلاني ونشفق عليه

الموجز

احتل المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري، موقعا متقدما ضمن الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بهاشتاج «#إيهاب_جلال» بعد أنباء عن قرب إعلان توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث انقسم رواد الموقع ما بين مؤيد ومعارض لتوليه قيادة المنتخب.

ووفق تصريحات متواترة من النادي المصري واتحاد الكرة، وصلت مفاوضات إيهاب جلال مع مسئولي اللجنة المؤقتة للجبلاية لمرحلة متقدمة، ويبقى الخلاف حول الجهاز المعاون للمدير الفني المنتظر نظرًا لأنه يتمسك بوجود حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى ضمن أفراد جهازه المعاون.

تاريخ مشرف

ويملك إيهاب جلال سيرة ذاتية رائعة فهو أحد أفضل المدربين فى مصر خلال السنوات الأخيرة بعد الطفرة التى أحدثها مصر المقاصة خلال تولى تدريب الفريق الفيومى فى الفترة من 2014 وحتى 2017 واستطاع تكوين فريق جيد حصد به وصيف بطولة الدورى موسم 2016_2017 .

وقاد خلال فترته مع المقاصة الفريق فى 113 مباراة فاز فى 57 وتعادل فى 26 وخسر 30 مباراة.

ثم جاء له عرض من نادى إنبي ولكن لم يقد الفريق سوى فى 13 مباراة فاز وقتها فى 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات وخسر فى مباراتين، ليأتى له عرض لا يرفض لتدريب نادى الزمالك فى يناير عام 2018 وبالفعل درب القلعة البيضاء ولكن لم تستمر تجربته طويلاً ليرحل بعد الخسارة من النادى الأهلى بثلاثية فى الدور الأول ليقرر نادى الزمالك رحيل المدرب بعد قيادته للفريق فى 15 مباراة فاز وقتها فى 8 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر فى 5 مباريات.

ليكمل الموسم مع أهلى طرابلس الليبي ولكن فضل العودة من جديد لتدريب النادى المصري خلفاً لحسام حسن وقاد الفريق حتى الآن فى 20 مباراة، فاز فى 9 منها وتعادل فى 8 وخسر فى 3 مباريات.

موقف المصري

وفي وقت سابق، أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن اتحاد الكرة لم يتحدث مع إدارة النادي البورسعيدي بشكل نهائي عن تولي إيهاب جلال القيادة الفنية لمنتخب مصر، وتأخر الإعلان أمر غريب ويسبب أزمة للفريق، خاصة وأن مشوار الفريق بالكونفدرالية بدأ والدوري ينطلق السبت المقبل.

وأضاف نائب رئيس المصري: "تدريب المدير الفني للنادي المصري لمنتخب مصر شرف كبير، ولكن كان لابد من حسم الأمور بشكل سريع حتى تحسم إدارة النادي مصيرها".

وأعلن الخولي، في تصريحاته، أن مجلس إدارة الجبلاية عقد جلسة مناقشة مع إيهاب جلال، وتم إبرام الاتفاق على كل الأمور عدا الجهاز المعاون، مؤكدًا أن المدرب متمسك جدًا بجهازه المعاون له.

عقبات رحيله

وكشف محمد الخولي عن أبرز العقبات التي تقف في طريق رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق لقيادة منتخب مصر.

شرط جزائي

وأكد محمد الخولي في تصريحات إذاعية لبرنامج " ملعب 9090 " أن إيهاب جلال حصل على معظم مستحقاته لدى النادي إضافة لوجود شرط جزائي بقيمة 3 ملايين جنيه مشددا أنه في حالة رحيله سيتم تسوية الأمر بالتراضي بينهما.

وأضاف محمد الخولي أن إيهاب جلال مدرب مميز وله أسلوب تدريبي وسيضيف الكثير للمنتخب في حال إتمام التعاقد معه.

وكان قد حقق نادي المصري فوز رائع في مباراة الذهاب أمام بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

طارق مصطفي وسيد معوض

دخل الثنائى طارق مصطفى وسيد معوض، نجما الزمالك والأهلى السابق، دائرة المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، حال تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفراعنة.

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ويتمسك إيهاب جلال بتعيين حمد إبراهيم مدرباً عاماً، ومصطفى كمال مدرباً لحراس المرمى، فيما اقترح اتحاد الكرة على المدير الفنى ضم الثنائى طارق مصطفى وسيد معوض.

وتجرى اتصالات مكثفة بين أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خلال الساعات الحالية لإعلان اسم المدير الفنى الجديد والجهاز المعاون، ولم يتم الاستقرار، حتى الآن، على التشكيل النهائى للجهاز الجديد.

وقطع مسئولو اتحاد الكرة شوطاً كبيراً من المفاوضات مع إيهاب جلال خلال الأيام القليلة الماضية، كما اعترف المدير الفنى للنادى المصرى بوجود اتصالات بينه وبين بعض أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لتولى تدريب منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

تصريحات ايهاب جلال

قال إيهاب جلال، فى تصريحات صحفية، إنه ينتظر موافقة النادى المصرى على رحيله للمنتخب، بجانب تقدمه ببعض الطلبات من أجل تولى المهمة، معلقا، "أنتظر موافقة اتحاد الكرة على طلباتى".

وأضاف جلال، أن النادى المصرى صاحب فضل كبير عليه وأنه لن يرحل للمنتخب إلا بموافقة إدارة النادى، والاطمئنان على موقف المصرى قبل الدورى، وكذلك فى الكونفدرالية الأفريقية.

يتصدر تويتر

وتصدر هاشتاج إيهاب جلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد اقتراب صاحبه من تولي المسئولية القيادة الفنية لمنتخب مصر، حيث انقسم رواد الموقع ما بين مؤيد ومعارض لتوليه قيادة المنتخب.

ودون عبدالرحمن قائلً: «أتمنى إيهاب جلال طبعا يمسك المنتخب.. هنلعب كورة كويسة وهو شخصية جيدة الاعيبة هتحترمها وهتحبها .. بس يكون فيه استقرار وعدم استعجال على النتايج».

أبو المعاطي زكي

كما كتب الكاتب الصحفي الرياضي أبو المعاطي زكي قائلاً: « احترم جدا كابتن ايهاب جلال لكني أشفق عليه من اختياره لتدريب منتخب مصر ، وبحهازه المعاون في المصري، فارق رهيب بين العمل في نادي .. وبين قيادة منتخب مصر

كنت اتمني تشكيل لجنة فنية من خبراء لاختيار افضل مدرب وطني بجهاز قوي للمنتخب، لكنه قرار اللجنة المؤقتة وعليها تحمل تبعاته».

ودون كريم خطاب قائلًا: « تجربته مع المصرى اختبار مهم جدا فى مشواره .. اتمناله التوفيق علشان انا بحبه و شايفه مدرب كبير فعلا».

كما أختلف محمد الجنيني مع ايهاب جلال قائلاً: « مدير فني كورته حلوه وهاديء الطباع ومش بتاع مشاكل وبصرف النظر عن انه ماشتغلش مع منتخبات قبل كدا لكن آخره دلوقتي من رأيي يدرب أندية وسط جدول ويدخل بيهم المربع يلعب في افريقيا بالتالي فهو غير مناسب تماما لمنتخب مصر».

مرتضى منصور

وعلق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تولي إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وقال مرتضى، فى برنامج الزمالك اليوم: إن إيهاب جلال مدرب كبير ومحترم ويصلح لتدريب منتخب مصر فى الفترة القادمة.

وشدد مرتضى، على أن المسئولين يجب أن يتركوا فى اختيار جهازه المعاون؛ لافتا “مش كل شوية يقولوا خد الحضري معاك ” .

وتابع ، أن إيهاب جلال لا يقل عن طلعت يوسف وميدو وحسن شحاتة وحسام حسن برغم اختلافه مع شقيقه.

واختتم مرتضى منصور ، تصريحاته، أن اختيار إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر موفق ويجب على الجميع أن يسانده .