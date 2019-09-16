شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف: التوأم وراء تأجيل الإعلان الرسمى عن مدرب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل التوأم حسام وإبراهيم حسن دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر خلال الساعات الماضية، بعدما رشحهما عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لتولى المهمة خلفا للمكسيكى خافير أجيرى.

وشهدت الساعات الماضية خلافات بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال، بسبب إصرار الأخير على انضمام الثنائى حمد إبراهيم المدرب العام للمصرى ومصطفى كمال مدرب الحراس لجهازه فى المنتخب، وهو ما يتحفظ عليه مسئولو الجبلاية حتى هذه اللحظة.

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وأكد مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، يقود المفاوضات مع إيهاب جلال بنفسه لتولى قيادة منتخب مصر خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى.

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