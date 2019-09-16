شاهد.. ليفربول محتفيًا بهدف محمد صلاح : "جمالك جمال مش عادي"

أحتفت صفحة نادي ليفربول الإنجليزي على تويتر، الناطقة باللغة العربية، بهدف الدولي محمد صلاح نجم الريدز أمام نيوكاسل، والتي انتهت بثلاثية مقابل هدف لصالح الريدز، ضمن الجولة الخامسة من الدوريالإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
ونشرت صفحة ليفربول هدف صلاح معلقة عليه: " جمالك جمال مش عادي".
ورفع صلاح رصيده إلى ٤ أهداف في المركز الخامس،بقائمة هدافين الدوري الإنجليزي.
وواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب البريميرليج، برصيد ١٥ نقطة، خلفه مانشستر سيتي الوصيف بـ١٠ نقاط.
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