شكرا لقرائتكم بالمواعيد والملاعب.. جدول الدور الأول من الدورى المصرى كاملا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم جدول الدور الأول لمسابقة الدورى الممتاز على ضوء ما أسفرت عنه قرعة المسابقة التى أجريت يوم الخميس الماضي.

وكان حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد قد أعلن خلال حفل القرعة أن الجدول متضمنا مواعيد المباريات وأماكن اقامتها سوف يعلن فى غضون 48 ساعة ، وهو الوقت الذى قدره الاتحاد المصرى لكرة القدم لورود الموافقات الأمنية للملاعب المختارة من قبل الأندية والمواعيد المناسبة للمباريات، حيث تم إرسال الجدول إلى الجهات المعنية لوضع أية ملاحظات فى الاعتبار قبل إعلأنه تجنبا لأية تعديلات مستقبلا.

كما وضع الاتحاد المصرى لكرة القدم عملية التنسيق مع الشركة الراعية للاتحاد والعدد الأغلب من أندية القسم الممتاز حول بعض ترتيبات المسابقة من بين أولوياته قبل إعلان الجدول إيمانا منه بتعظيم الجانب التسويقى للمسابقة الذى ينعكس إيجابا على المسابقة والأندية المشاركة بها فى ظل انتظامها واحترام مواعيدها.

وكان الجدول الجديد قد استرشد فى تحديد مواعيد مبارياته بما يحدث فى الدوريات الأوروبية لتنظيم مواعيد مباريات المسابقة مع ارتباطات الأندية الخارجية سواء الأفريقية أو العربية على النحو الذى شرحه الزناتى خلال القرعة، حيث تواجه جميع الدوريات الأوروبية والدورى الإنجليزى كنموذج لها أيضا مشكلة مشاركة أنديتها فى مسابقات الاتحاد الأوروبى لكرة القدم وعالجتها بفواصل زمنية محددة تلعب بموجبها الأندية الإنجليزية خلال الأيام المتوالية الأربعاء والسبت والثلاثاء فى الأوقات التى تقام خلالها البطولات الأوروبية مع الدورى المحلي.

ويؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم على أن احترام الجدول ومواعيده أمر لا بديل عنه من أجل مصلحة المسابقة والأندية المشاركة فيه بما يعود على الجميع من نفع فنى وتسويقى ، آن الآوان أن يتلاءم مع حجم ومكانة مسابقة الدورى المصرى والكرة المصرية.

وصرح حسام الزناتى مدير مسابقات الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه بموجب الجدول المعلن سينتهى الدور الأول للمسابقة فى 24 يناير ، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثانى على ضوء موقف الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية ، وهو الأمر الذى سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.

أضاف أن الأسبوع الثامن هو الوحيد الذى اكتفى بتحديد فترة اقامته خلال ألفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل انتظارا لوصول الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية لمرحلة المجموعات وبيان مواعيد مبارياتها وما إذا كانت فى مصر أو خارجها للحصول على قسط الراحة المقرر والسابق الإعلان عنه.

كما أشار مدير مسابقات الاتحاد المصرى لكرة القدم أن الدور الأول كله يتضمن 5 مباريات مؤجلة فقط منها 3 مؤجلات لفريق طلائع الجيش لمشاركته فى بطولة العالم العسكرية خلال ألفترة من 15 حتى 30 أكتوبر المقبل، إضافة إلى مباراتى الأهلى مع المصرى وبيراميدز مع أسوان ضمن الأسبوع السادس حتى بيان موقفها الأفريقى لضمان منحها الحد الأدنى من الراحة المقررة للمشاركات الخارجية.

وقال حسام الزناتى أيضا أن الاتحاد المصرى لكرة القدم حرصا منه على مسيرة المنتخب الوطنى الأولمبى فقد ترك مساحة زمنية مناسبة قبل وأثناء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تمظمها مصر خلال ألفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل ، وربما تقام خلالها مباراة مؤجلة من بين مؤجلات طلائع الجيش.

واختتم مدير مسابقات الاتحاد المصرى لكرة القدم بالإشارة إلى أن احتمالات التعديل تنحصر فى ثلاث حالات هي: تعديل الملعب بطلب من الجهات الأمنية ، وتغيير مواعيد مباريات ألفرق المشاركة افريقيا حسب موقفها من البطولة الإفريقية ، فيما تتحدد مواعيد ألفرق المشاركة عربيا وفق قرعة كل دور حسب نظام البطولة العربية.

وجاءت المواعيد كالتإلى:



جدول الدورى 1



جدول الدورى 2



جدول الدورى (3)



جدول الدورى 4



جدول الدورى 5

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جدول الدورى 9



جدول الدورى 10



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جدول الدورى 12



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جدول الدورى 14



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جدول الدورى 16