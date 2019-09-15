رياضة | مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مشاهدة مباريات اليوم 1592019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مشاهدة مباريات اليوم 1592019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 15/9/2019، ويأتي أبرزها مباريات أرسنال أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي ، وألافيس ضد إشبيلية في الدوري الإسباني ، وسبال أمام لاتسيو، وروما ضد ساسولو، وميلان أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي ، زالقمة الفرنسية بين موناكو ومارسيليا، ومباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية، لذلك نقدم لكم مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "ذهاب دور الـ32"

إليكت سبورت التشادي x الترجي التونسي، تقام المباراة في تمام الرابعة والنص مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

أنيمبا النيجيري x الهلال السوداني، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

أشانتي كوتوكو الغاني x النجم الساحلي التونسي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

إف سي نواذيبو الموريتاني x الوداد البيضاوي المغربي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

النصر الليبي x الرجاء البيضاوي المغربي، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

اتحاد العاصمة الجزائري x جورماهيا الكيني، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات

مواعيد جدول مباريات اليوم في الكونفدرالية "ذهاب دور الـ32"

ماليندي التنزاني x المصري البورسعيدي، تقام المباراة في تمام الثالثة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

بارادو الجزائري x الصفاقسي التونسي، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات

مواعيد جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي “الجولة الخامسة”

بورنموث x إيفرتون، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

واتفورد x أرسنال، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مواعيد جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الرابعة”

ألافيس x اشبيلية، تقام المباراة في تمام الثانية عشر ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والواحدة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

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سيلتا فيجو x غرناطه، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

ريال بيتيس x خيتافي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة الثالثة”

جنوى x أتالانتا، تقام المباراة في تمام الثانية عشر والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والواحدة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

سبال x لاتسيو، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

روما x ساسولو، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

هيلاس فيرونا x ميلان، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مواعيد جدول مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة الرابعة”

هوفنهايم x فرايبورج، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

بادربورن x شالكه، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

مواعيد جدول مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الخامسة”

سانت إيتيان x تولوز، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

موناكو x مارسيليا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

مواعيد جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين "الجولة الثالثة"

الحزم x الأتفاق، تقام المباراة في تمام 5:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 1.

الفيصلي x الفتح، تقام المباراة في تمام 7:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:10 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:10 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 2.

مواعيد جدول مباريات اليوم في دوري نجوم قطر “الجولة الثالثة”

الدحيل x الريان، تقام المباراة في تمام 6:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:05 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:05 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس 1.