رياضة | من غينيا.. لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا على طريقته الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من غينيا.. لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا على طريقته الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص لاعبو الفريق الكروي بالنادي الأهلي على توجيه رسالة دعم ومؤازرة لزميلهم بالفريق مؤمن زكريا الذي أعلن إصابته مؤخرًا، وذلك خلال مباراة المارد الأحمر اليوم السبت، ضد فريق كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مؤمن زكريا كان قد ظهر في حوار تليفزيوني عبر برنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، وأعلن عن معاناته من إصابة غامضة لا يعرف تشخيصها حتي الآن، وكانت سببًا في ابتعاده عن الملاعب طوال الـ6 أشهر الماضية، مؤكدًا أنها ليست إصابة مزمنة كما يردد البعض، ولكنها إصابة نسبة كبيرة منها نفسية.

نجوم الأهلي حرصوا خلال لقاء كانو سبورت الغيني اليوم على توجيه رسالة دعم لـ"مؤمن زكريا" لمساندته في أزمته الصعبة، وقاموا بالإحتفال بعد ثنائية الأهلي في مرمي الفريق الغيني، بوضع أيديهم على آذانهم والركض بالملعب، وهي الطريقة الخاصة التي اعتاد "مؤمن" الاحتفال بها بعد تسجيله الأهداف دائمًا.

وكان مؤمن زكريا أعلن أنه سوف يتوجه إلي ألمانيا يوم 20 سبتمبر الجاري، للخضوع لفحص طبي هناك، للتعرف على تشخيص إصابته، وتحديد مدة علاجه، وبناءًا عليه سيتحدد مدة غيابه عن الملاعب، مؤكدًا انه واثق في قدرته على العودة للتدريبات والمباريات بعد تعافيه من الإصابة.

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يذكر أن النادي الأهلي لم يقيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق بالموسم الجديد، وفضل تأجيل قيد اللاعب إلي يناير المقبل، حتي التأكد من موقف اصابته ومدة غيابه عن الملاعب قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

كيف يتأهل الأهلي لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا؟

من ناحية أخري فوز الأهلي على كانو سبورت الغيني في مباراة اليوم بثنائية نظيفة و التي جمعتهما علي ملعب "مالابو" في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تمنح المارد الأحمر الأفضلية في التأهل لدور الـ16 بالبطولة القارية، قبل لقاء الإياب بين الفريقين.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة الإياب بأي نتيجة من أجل التأهل مباشرة لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، كما أن التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة أيضًا يمنح المارد الأحمر التفوق على حساب بطل غينيا الاستوائية، وحجز بطاقة الصعود للدور التالي بالبطولة.

خسارة الأهلي أمام كانو سبورت بفارق هدف في لقاء الإياب تصعد به أيضًا لدور الـ16، أما إذا فاز بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون مقابل وهي نفس نتيجة فوز المارد الأحمر في لقاء الذهاب، سوف يحتكم الفريقين لركلات الترجيح في هذه الحالة لتحديد المتأهل.