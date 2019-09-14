شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي بالبطولة العربية

حقق الفريق الأول لركة القدم بنادي الإسماعيلي الفوز على نظيره الأهلى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعه فى ذهاب دور ال32 من بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال "البطولة العربية".

وسجل الدراويش رباعية اوسط حضور

جماهيره حملت توقيع كل من وجيه عبدالحكيم هدفين وهدف لكل من أحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى بينما سجل غيوم داهو وديفيد عصمان هدفى الفريق الليبى.

وحرص ميودراج يسيتش المدير الفني الجديد للإسماعيلي على

Advertisements

تهنئة اللاعبين احتفالا بالانتصار الذى تحقق عقب الفوز على بطل ليبيا ، وأجتمع المدرب مع أعضاء الفريق عقب نهاية اللقاء من أجل تقديم الشكر لهم وتحفيزهم لاستمرار النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

بتلك النتيجة ، يحتاج الدراويش للتأهل تحقيق التعادل او الخسارة بفارق هدف نظيف فى لقاء الاياب المقرر له نهاية الشهر الجاري.