شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي بالبطولة العربية

حقق الفريق الأول لركة القدم بنادي الإسماعيلي الفوز على نظيره الأهلى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعه فى ذهاب دور ال32 من بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال "البطولة العربية".
وسجل الدراويش رباعية اوسط حضورجماهيره حملت توقيع كل من وجيه عبدالحكيم هدفين وهدف لكل من أحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى بينما سجل غيوم داهو وديفيد عصمان هدفى الفريق الليبى.
وحرص ميودراج يسيتش المدير الفني الجديد للإسماعيلي على
بتلك النتيجة ، يحتاج الدراويش للتأهل تحقيق التعادل او الخسارة بفارق هدف نظيف فى لقاء الاياب المقرر له نهاية الشهر الجاري.
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