- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: حمدان بن محمد يستقبل المصارع العالمي محمدوف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، المصارع العالمي حبيب نور محمدوف، في مجمع ند الشبا الرياضي، وفقاً لما نشر سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد صوراً أثناء استقباله للبطل العالمي، الداغستاني حبيب محمدوف، وذلك بعد تتويجه السبت الماضي بطلا للنزال الرئيس في بطولة "UFC" بفوزه على المصارع الأميركي داستن بورييه وسط حضور كبير في صالة ذي أرينا بحلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي.
ويعد حبيب نور محمدوف، البالغ من العمر 30 عاماً، أول روسي وأول مسلم يفوز بلقب بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة في الوزن الخفيف، كما أنه فاز في جميع النزالات التي خاضها، محتفظا باللقب العالمي أمام كل من تحداه.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالصور: حمدان بن محمد يستقبل المصارع العالمي محمدوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.