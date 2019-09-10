عمر الداحي: السعودية المرشح الأول للتأهل وتعادلنا معهم رسالة لباقي المنتخبات

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
عمر الداحي
صرح لاعب المنتخب الوطني عمر الداحي وصاحب الهدف الثاني لمنتخب اليمن في مباراته مع السعودية، أنهم دخلوا المباراة وهم يحملون احترامًا كبيرًا للمنتخب السعودي.
وأوضح الداحي أن المنتخب السعودي يظل المرشح الأول للتأهل عن هذه المجموعة، لكننا نلعب للحفاظ عن حظوظنا في هذه المجموعة، خاصة أننا استطاعنا أن نحصد النقطة الثانية بعد المباراة الثانية.
وقال عمر :، إن تعادلنا اليوم أمام المنتخب السعودي، بمثابة رسالة لجميع المنتخبات المتنافسة في هذه المجموعة، بأن المنتخب اليمني يلعب بفكر ويدافع عن حظوظه بقوة.
يذكر أن تعادل المنتخب اليمني مع نظيره السعودي 2/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.
افتتح المنتخب اليمني التسجيل بهدف خرافي لمهاجمه المزعج محسن محمد في الدقيقة 8، وتعادل هتان باهبري للسعودية بالدقيقة 23، ورجح عمر الضاحي كفة اليمن بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الاول يمنيًا بنتيجة 2 / 1، وعادل سالم الدوسري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لمنتخب بلاده (48).
ورفع المنتخب اليمني رصيده إلى نقطتين، ويصبح للمنتخب السعودي نقطة واحدة.
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