شاهد - هدف تأريخي لمنتخبنا الوطني في شباك السعودية

سجل منتخبنا الوطني هدف تأريخي في شباك نظيره السعودي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.



وفي الدقيقة الثامنة سجل اللاعب "محسن قراوي" هدف صُنف الأجمل.



وقال حساب «Goalna» على تويتر "أن هدف اليمن على السعودية يستحق الترشح لجائزة بوشكان".

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