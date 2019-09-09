رياضة | هجوم حاد على "فالفيردي" في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم حاد على "فالفيردي" في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم فرانك دي بور مدرب فريق أياكس الهولندي السابق، وأتلانتا يونايتد الأمريكي الحالي إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بسبب مركز فرينكي دي يونج في وسط ملعب البرسا.

وانتقل الهولندي الشاب فرينكي دي يونج صاحب 22 عاماً لفريق برشلونة هذا الصيف قادماً من أياكس بمبلغ 75 مليون يورو.

وقال فرانك دي بور لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد رأيت مباراة برشلونة الأخيرة وكان فرينكي دي يونج لا يلعب في مركزه فهو عليه اللعب في الوسط، أو كصانع لعب.. لا أعرف ماذا يريد إرنستو فالفيردي من فرينكي دي يونج".

برشلونة وبقاء ميسي

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وكشف جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عن مفاجأة لجماهير فريقه حول بقاء ليونيل ميسي والتعاقد مع نيمار داسيفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ولوح رئيس برشلونة لإمكانية رحيل ليونيل ميسي في 2020 قائلًا لقناة النادي الرسمية: "وقعنا عقدا مع ميسي منذ سنتين لمدة أربع سنوات ويمكنه مغادرة برشلونة قبل الموسم الأخير في 2020-2021، أو اعتزال كرة القدم أو اللعب في المكان الذي يريده".

وبات من حق ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات السير على خطى زميليه السابقين أندريس إينيستا وتشافي المنتقلين إلى اليابان وقطر بعد مسيرة زاخرة في برشلونة وإن كان الأقرب العودة إلى فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي بدأ فيه مسيرة الكرة والذي أعلن أنه يرغب ختام حياته الكروية به بعد أن كان قدد جدد عقده حتى عام 2021، وبموجب الشرط الجزائي فإن أي مشتر عليه أن يدفع مبلغًا لا يقل عن 821 مليون دولار لشراء ميسي في أوروبا ولكن الانتقال إلى فريق غير أوروبي سيكون مجانًا

وبدأ ميسي مشواره مع برشلونة في عام 2004 وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإسباني عشر مرات وكأس الملك 6 مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.