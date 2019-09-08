أندريس إنييستا: والدي ادخر الأموال لمدة 3 أشهر لشراء حذاء لي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الإسباني أندريس إنييستا، لاعب وسط فريق برشلونة السابق، عن قصة مؤثرة لمعاناته وتعب والده من أجل توفير المال لشراء حذاء رياضي لابنه الحالم بأن يصبح لاعب كرة قدم مشهور.

اللاعب الدولي الإسباني السابق قال في تصريحات له وفقا لـ”يورو سبورت”: عندما كنت في الـ12 من عمري، قام والدي بتوفير المال لمدة ثلاثة أشهر لشراء حذاء رياضي لي.. لن أنسى ذلك أبدا، كان أبي يعمل بناء، ولم يكن باستطاعته تحمل تكلفة هذه الأحذية الرياضية، لكنه اشتراها لي.. لقد كانت لحظة راسخة.

اللاعب الملقب بـ”الرسام” أضاف: “هذا يعني أنه آمن بي، وكان مستعدا لأي شيء لكي ينجح ابنه.. اليوم أنا شخص ثري، لكن أحذية الأطفال هذه هي الأغلى بالنسبة لي، لأنها تذكرني بالجذور، ومن أين أتيت.

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إنييستا يعتبر والده، كأفضل شخصية أثرت في مسيرته الكروية، ويقول عنه “كان والدي أهم شخصية في حياتي المهنية، لم يكن مدربي، ولكنني كنت أرافقه منذ أن كنت صغيرا”.

واختتم: كان أول من قدم لي كرة بلاستيكية في المنزل، كان يقول لي دائما، إن الرأي الأهم هو رأي مدربي، بحيث يجب علي دائما، القيام بما يقوله لي المدرب.

إنييستا صاحب الـ 36 عاما، الذي انضم إلى الفريق الأول لنادي برشلونة عام 2001، يعد من أبرز أساطير النادي الكتالوني، وحفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلاته على مدار 17 سنة، وساهم في فوز الفريق بـ 31 بطولة محلية وقارية.

وبعد رحيله عن برشلونة عام 2018، انضم إنييستا إلى نادي فيسيل كوبي الياباني، وما زال يدافع عن ألوانه حتى الآن.