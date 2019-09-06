شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مهاجمين في النصر قبل الشباب.. وفيتوريا ينتظر مختار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يواجه مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا أزمة مهاجمين قبل لقاء الشباب يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويفضل المدرب عدم المغامرة بالمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لحين اكتمال جاهزيته ليكون في أتم الاستعداد لمباراة السد القطري مساء يوم الإثنين بعد القادم في العاصمة الدوحة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن كسب الفريق مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وزادت من متاعب فيتوريا هجوميا بعد تأكيد الجهاز الطبي حاجة المهاجم عبدالفتاح آدم لـ4 أسابيع بعد مباراة الفتح، ما يعني عدم قدرته على الرجوع إلا في مباراة الأهلي بالجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وغيابه عن مباراتي الشباب والحزم بعد تعرضه لتمزق من الدرجة الثالثة في عضلة الفخد الأمامية.

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وسيلجأ مدرب الفريق للاعتماد على المهاجم الشاب فراس البريكان، صاحب هدف الفوز بمباراة الفتح الأخيرة المتواجد حالياً في معسكر المنتخب الأول، وقد يضع فيتوريا حمدالله على مقاعد البدلاء في مباراة الشباب لإدخاله في أجواء المباريات قبل لقاء السد في حال اكتمال جاهزيته وعدم المغامرة به.

من جهة أخرى، ينتظر فيتوريا وصول اللاعب مختار علي الذي أنهت إدارة النصر التعاقد معه بنهاية الميركاتو الصيفي، إذ من المنتظر وصوله الأسبوع القادم بسبب ضغط الحجوزات.

من جانب آخر، تعيش الفئات السنية في نادي النصر حالة فراغ بسبب عدم وجود مدربين يشرفون على الفرق السنية، في وقت أوصى فيتوريا بالتعاقد مع طواقم تدريبية من أبناء جلدته خلفا للبرتغالي هيلدر الذي أشرف على الفئات السنية، إلى جانب تدريبه الفريق الأول في عدد من المباريات، إذ ستتم الاستعانة بعدد من المدربين المؤقتين لحين التعاقد مع طواقم أجنبية للفئات السنية.