رياضة | تردد قنوات ابو ظبي الرياضية AD Sports TV HD عبر كل الاقمار الصناعية "نايل سات - هوت بيرد - عرب سات"| “Abu Dhabi “HD ، SD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قنوات ابو ظبي الرياضية AD Sports TV HD عبر كل الاقمار الصناعية "نايل سات - هوت بيرد - عرب سات"| “Abu Dhabi “HD ، SD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية من القنوات المهمة للمشاهدين العرب بسبب نقلهم لأبرز الأحداث الرياضية وأيضاً للدوريات الخليجية المهمة ومن بينها الدورى الإماراتى وأبرز المباريات فى الدوريات العربية بجانب نقلها لبطولة دورى أبطال العرب خلال الموسم الجارى.

وتضم مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية أبرز مقدمى البرامج الرياضية والإستوديوهات التحليلية ويعد يعقوب السعدى أحد أفضل مقدمى البىامج فى الوطن العربي يتواجد بالقناة وأيضاً تضم القناة أفضل المعلقين العرب الذى يحب مشاهدى الوطن العربي الإستماع إليهم مثل على سعيد الكعبي وفارس عوض والمعلق المصري عصام عبده.

القنوات :

قناة أبو ظبي الرياضية 1

قناة أبو ظبي الرياضية 2

قناة أبو ظبي الرياضية HD 1

قناة أبو ظبي الرياضية HD 2

قناة أبو ظبي الرياضية HD 3

قناة أبو ظبي الرياضية HD 4

قناة أبو ظبي الرياضية HD 5

قناة أبو ظبي الرياضية HD 6

قناة أبو ظبي الرياضية HD 7

تردد القنوات :

Advertisements

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات 12226 27500 أفقي v وهى القناة المفتوحة لدى كل المشاهدين ولا تحتاج لأى إشتراك حتى تقوم بمتابعتها فهى على القمر الصناعى نايل سات.

بينما تردد القنوات المشفرة لمجموعة قنوات أبوظبي كالأتى :

قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467 27500 H .

أبو ظبي الرياضية 1. 1180427500Hمعدل ترميز 5/6

أبو ظبي الرياضية 2 نايل سات 11804 27500 H 5/6 أفقى

أبو ظبي الرياضية 3 نايل سات 11804 27500 H 5/6 أفقي

أبو ظبي الرياضية 4 نايل سات 11804 27500 H 5/6 أفقي

قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6 عمودي

أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092 27500 V 5/6 عمودي.

بينما تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على قمر قمر عرب سات 1180427500 Hأفقي، معدل ترميز 3/4.

قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 على قمر TürkmenÄlem 12456 27500 عمودي V 5/6.

قناة أبوظبي الرياضية 3 HD Nilesat 201 12092 27500 عمودي V 5/6.

ويذكر أن قناة أبوظبي الرياضية تنقل أحداث بطولة السوبر المصري خلال السنوات الأخيرة أكثر من مرة مثل كأس السوبر المصري بين الأهلى والزمالك عام 2015 وكأس السوبر المصري 2017 بين الأهلى والزمالك وكأس السوبر المصري 2018 بين الأهلى والمصري.