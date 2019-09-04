رياضة | "سجل في بايرن ميونيخ".. من هو قصي رجب مهاجم الأهلي المنتظر ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سجل في بايرن ميونيخ".. من هو قصي رجب مهاجم الأهلي المنتظر ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو بأن النادي الأهلي قد أصبح قريب للغاية من خطف الموهبة التونسية، قصي رجب، مهاجم فريق الشباب في نادي النجم الساحلي التونسي، وذلك بعدما إقتنعت لجنة التخطيط في النادي برئاسة الدكتور طه إسماعيل بالقدرات الفنية والبدنية الرائعة التي يملكها اللاعب الشاب، والذي لم يكمل بعد عامه ال17، ولكن نجح في أن يصبح واحد من الأسماء الشابة اللامعة في الكرة التونسية خلال الشهور الأخيرة.

ويبقى السؤال الذي يتبادر إلى ذهن المتابعين، من هو قصي رجب، وهل قدم ما يجعله يستحق كل هذا الإهتمام من كل أكبر نادي في أفريقيا والوطن العربي؟

من هو قصي رجب؟

قصي رجب من مواليد عام 2002، ولعب لصفوف نادي النجم الساحلي في فرق الناشئين، ونجح في أن يسجل هذا الموسم 23 هدف في بطولة الناشئين في تونس، وهو ما جذب أنظار مدربي المنتخب التونسي للشباب، لينضم اللاعب إلى قائمة نسور قرطاج، وخلال مباراة أمام منتخب جيبوتي، ينجح قصي رجب في تسجيل هاتريك، ليبدأ إسمه يلمع بشكل أكبر، ويخطف أنظار العديد من الفرق العربية وعلى رأسها النادي الأهلي.

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وربما يبقى هدف قصي رجب في شباك بايرن ميونيخ، في المباراة التي جمعت بين الفريق البافاري، ونادي النجم الساحلي التونسي في دورة ودية، هو الهدف الأهم في مسيرة قصي رجب حتى هذه اللخظة.

ماذا قدم قصي رجب لينضم إلى صفوف النادي الأهلي؟

بكل تأكيد، ما قدمه قصي رجب حتى الآن لن يمكنه من منافسة نجوم الصف الأول في القلعة الحمراء، خاصة في ظل سنه المبكرة، ولذا فإن الأهلي يخطط لضم قصي رجب لصفوف فريق الشباب، حتى يتمكنوا مسؤولى النادي من مراقبة تطوره عن قرب، وفي حالة قدم قصي رجب مستويات جيدة مع فريق الشباب، فإن اللاعب سيتم تصعيده بكل تأكيد إلى الفريق الأول.