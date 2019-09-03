ريال مدريد يتخلص بشكل نهائي من لوكاس سيلفا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فسخ نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عقد لاعب الوسط البرازيلي لوكاس سيلفا بالتراضي بين الطرفين. ووفقا لصحيفة "آس" فإن سيلفا بات من حقه الرحيل لأي نادي في صفقة انتقال حر. وقضى سيلفا المواسم الثلاثة الماضية معارا لنادي كروزيرو البرازيلي بعد موسم واحد قضاه معارا في مرسيليا الفرنسي.

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