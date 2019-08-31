فالفيردي: قُرعة دوري الأبطال صعبة للغاية

وصف إرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة، المجموعة السادسة بدوري الأبطال 2019/2020 التي وقع فيها فريقه بجانب كل من بروسيا دورتموند وإنتر ميلان وسلافيا براغ بالـ”صعبة للغاية”.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية مواجهة أوساسونا في الليجا “إن القُرعة قاسية كمثيلاتها في السنوات السابقة. فهي ليست مفاجأة بالنسبة لنا ولذا سيكون الأمر صعباً. العام الماضي فزنا في ثماني مباريات ولكن هذا العام -كما هو الأمر بالنسبة للأعوام السابقة- هدفنا هو تصدر المجموعة لتكون لنا أفضلية في مواجهة ثمن النهائي”.

وبسؤاله عما إذا كان دوري الأبطال هو أكبر أهدافه للموسم الحالي، بدا فالفيردي حذرا مؤكدا أن الفريق يجب أن يتأهل أولا للدور ثمن النهائي.

يذكر أن آخر بطولة لدوري الأبطال حققها الفريق الكتالوني كانت موسم 2014/2015 تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، وفي النسختين الأخيرتين تحت قيادة فالفيردي لم يتمكن الفريق من اجتياز الدور ربع النهائي منذ عامين بعد خسارته أمام روما والدور نصف النهائي العام الماضي بعد خسارته أمام ليفربول.