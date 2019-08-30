بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح يلا شوت ksa sport تابع لايف للجوال ماتش النصر اليوم مباشر...

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مباراة النصر والفتح بث مباشر الأسطورة مجاناً، النصر يعول خلال تلك المواجهة على الثنائي المغربي المتألق معه منذ الموسم الماضي، نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله،ـ حيث لعبا اللاعبان دور كبير في تتويح الفريق بلقب الموسم الماضي، ويعود حمدالله للمشاركة مع الفريق بعد الغياب عن القمة الأسيوية أمام السد القطري، ويحاول المهاجم المغربي المخضرم أحرز لقب الهدف للعام الثاني على التوالي، مباشرة مباراة النصر والفتح عبر الرياضية السعودية.

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