لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد السوري

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أعلنت اللجنة الأولمبية السورية عن تشكيل لجنة موقتة لتسيير أعمال اتحاد الكرة المستقيل برئاسة عضو اللجنة الأولمبية إبراهيم أبا زيد وعضوية فايز الباشا وفايز خراط ومحمد جقلان. وستقوم اللجنة المشكلة بمهمة التحضير لانتخابات اتحاد الكرة للفترة من كانون الأول/ديسمبر 2019 ولغاية كانون الاول/ديسمبر 2023. ومن المقرر أن تجري الانتخابات أواخر العام الجاري. وكان اتحاد الكرة برئاسة فادي دباس قدم استقالة جماعية في الرابع من الشهر الجاري على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول ونتائجه غير المرضية في بطولة غرب آسيا الأخيرة التي أقيمت في العراق.



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