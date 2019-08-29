رحيل نيمار.. سان جيرمان يرد على “العرض الأخير” لبرشلونة

جدة - عمرو شويل باريس – الخليج 365

أصبح موضوع رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن نادي باريس سان جيرمان معقدا، بعد أن رفض النادي الفرنسي العرض الأخير المقدم من برشلونة.

ويرغب العملاق الكتالوني في استعادة اللاعب البرازيلي من صفوف سان جيرمان، وذلك بعدما باعه في عام 2017 في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

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وذكرت إذاعة “آر إم سي” الفرنسية أن مسؤولي باريس سان جيرمان رفضوا العرض المقدم من برشلونة، خاصة أنهم يريدون من إدارة “البلوجرانا” سداد 170 مليون يورو دفعة واحدة، بالإضافة إلى الحصول على عدة لاعبين من أجل التخلي عن نيمار.

ولا تبشر الأمور، في الوقت الحالي، بأي خير فيما يتعلق برغبة النادي الكتالوني، والذي عرض على النادي الباريسي مؤخرا تسديد 150 مليون يورو على دفعتين، وإعارة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، والتخلي نهائيا عن اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش، وكل ذلك من أجل ضم اللاعب نيمار، وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية.

وبخلاف أن النادي الكتالوني يواجه مشاكل مالية عدة تضعه في أزمة خانقة، وتمنعه من التعاقد بحرية مع لاعبين جدد، فإنه يواجه أيضا مشكلة كبيرة مع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي يرفض تماما الرحيل عن صفوف البلوجرانا.

وفيما يبدو أن نادي برشلونة سيفشل في ضم نيمار قبل أن تغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابها في إسبانيا، ليبقى نيمار في معقل “حديقة الأمراء” لموسم آخر.