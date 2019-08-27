ملخص مباراة الاتحاد والهلال اليوم “كلاسيكو الكبار” في ربع نهائي دوري أبطال أسيا

نرصد لكم متابعة مستمرة بخصوص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم والتي تُقام على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة 20:45 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 20:45 مساء بتوقيت القاهرة، ملخص مباراة الاتحاد والهلال اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أسيا لكرة القدم على ملعب الجوهرة المشعة، ولعل جميع عشاق ومحبي الفريقين سيتابعون نتيجة مباراة الهلال والاتحاد الآن.

نتيجة مباراة الاتحاد والهلال اليوم

وقد نشرت بعض الصحف الرياضية قبل قليل تشكيلة الهلال أمام الاتحاد في لقاء اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في ربع نهائي دوري أبطال أسيا والتي جاءت كالتالي: حراسة المرمى: عبد الله المعيوف – الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهى، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ – الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو – الهجوم: سالم الدوسري، أندريه كاريلو، بافيتيمبي غوميز.

ويدخل الهلال السعودي مباراة الاتحاد اليوم الثلاثاء بربع نهائي دوري أبطال أسيا بعدما تأهل على حساب الأهلي في دور الستة عشر من البطولة الآسيوية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3، بينما العميد استطاع أن يصل للدور الحالي بعد عبور عقبة ذوب آهن بنتيجة 6-4.

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ملخص مباراة الهلال والاتحاد

متابعينا الكرام محبي وعشاق كرة القدم الأسيوية وفريقي الهلال والاتحاد في كل مكان وخاصة الجماهير السعودية، سنوفر لكم تغطية مستمرة بخصوص ملخص مباراة الاتحاد والهلال الشوط الأول والثاني وذلك وقت انطلاق المباراة بقليل فتابعوا معنا عبر هذا المقال، ولا تذهبوا بعيداًَ.

انطلقت مباراة الهلال والاتحاد الآن وسط حشد جماهيري كبير في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، وتمر أول 10 دقائق من المباراة وسط تناقل الكرة بين أرجل لاعبي الفريقين بحثاً عن تسجيل أول أهداف اللقاء.

الدقيقة 20 ما زال التعادل السلبي سيد الموقف حتى الآن، نتيجة مباراة الاتحاد والهلال الشوط الأول 0-0.