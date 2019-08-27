kora live مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر.. رابط ماتش Al Hilal يلاشوت كورة اونلاين

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عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ، علي آل بليهي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أندري كاريو، سبياستيان جيوفينكو، بافيتيمبي جوميس.

الشوط الأول

الدقيقة 10 من الشوط الاول من المباراة النتيجة هى التعادل السلبى حتى الآن

بعد ربع ساعة من بداية الشوط الأولالفرصة الاولى لنادى الهلال كانت من إختراق مميز لمنطقة جزاء الاتحاد من الناحية اليسرى عن طريق علي آل بليهي الذى أرسلها عرضية بافيتيمبي جوميسحيث قام بتسديدة مباشرة قوية مرت أعلى العارضة .