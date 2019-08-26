اونلاين | يلا شوت - NEW YouTube مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر koooragoal رابط ماتش الهلال Al-Hilal جودة متعددة

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يلتقي نادي الاتحاد السعودي مع مواطنه الهلال في ديربي سعودي مثير، يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 أيلول/سبتمبر القادم على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

ويتأهل الفائز من هذه المقابلة للعب في الدور قبل النهائي مع الفريق الفائز من المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي لمنطقة غرب آسيا والتي تجمع بين النصر السعودي والسد القطري.

ويمتلك الفريقين في سجلهما 9 ألقاب قارية في 18 مشاركة مجتمعة لكل منهما، علماً بأنهما كانا تواجها في دور الـ16 من نسخة عام 2011 عندما كان الفوز من نصيب الاتحاد.

وجاءت نتائج الفريقين متباينة في الدوري السعودي الموسم الماضي، حيث كان الاتحاد مهدد بالهبوط قبل أن يحقق نتائج قوية في المراحل الأخيرة، في حين كان الهلال ينافس بقوة على لقب الدوري قبل أن يخسر السباق في المراحل الأخيرة.

وبدأ الفريقين مشوار الدوري المحلي الأسبوع الماضي بتحقيق الفوز، قبل تحول الانتباه لهذه المواجهة القارية.

ومنذ تولي خوسيه لويس سييرا مهمة تدريب الاتحاد عاد الفريق إلى أسلوبه الهجومي، حيث سجل 13 هدف في دور المجموعات وهو رقم لم يتفوق عليه في البطولة سوى الوحدة الإماراتي، ثم سجل ستة أهداف في مرمى زوباهان الإيراني خلال دور الـ16.

من جهته فإن الهلال يلعب هذا الموسم تحت قيادة المدرب رازفان لوتشيسكو الذي استلم المهمة قبل شهرين، والذي حقق لغاية الآن بداية جيدة.

ويبرز في صفوف الاتحاد المهاجم البرازيلي رومارينيو الذي سجل 5 أهداف في البطولة حتى الآن، حيث بات رصيده القاري 18 هدف على مدار خمسة مواسم، بعدما كان لعب من قبل مع الجيش القطري والجزيرة الإماراتي.

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أما في صفوف الهلال فيحمل راية الهجوم الفرنسي بافيتمبي غوميز الذي رفع رصيده إلى 7 أهداف في البطولة، بعدما كان سجل 21 هدف في 30 مباراة خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي.

وسبق للاتحاد أن توج بلقب البطولة مرتين من قبل عامي 2004 و2005، في حين خسر الهلال في المباراة النهائية مرتين خلال السنوات الأخيرة.

ويعود الاتحاد إلى الدور ربع النهائي بعد أن غاب عن هذه المرحلة منذ عام 2014، وفي المقابل يشارك الهلال في الدور ربع النهائي للمرة السادسة خلال السنوات العشر الأخيرة.

وكان الاتحاد حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف الوحدة الإماراتي، مقابل 7 نقاط للوكوموتيف الأوزبكي و3 للريان القطري، قبل أن يفوز في دور الـ16 على زوباهان الإيراني بواقع 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل تصدر الهلال ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل القطري و8 للاستقلال الإيراني ونقطتين للعين الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين.

الاتحاد (السعودية) - الهلال (السعودية)

الثلاثاء 27 آب/أغسطس

الملعب: ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة

الساعة: 8:45 مساء بالتوقيت المحلي (توقيت غرينتش +3)