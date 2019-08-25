نتيجة مباراة الهلال السوداني ورايون رواندي اليوم الاحد 25-8-2019 في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الهلال ورايون رواندي ؛ من المباريات الهامة التي ينتظرها عشاق نادي الهلال السوداني الأول لكرة القدم في الوقت الحالي، حيث يستضيف نادي الهلال السوداني الأول لكرة القدم، ضيفه نادي رايون سبورت الرواندي، وذلك في إياب الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا في الموسم الكروي الحالي، وذلك على ملعب الجوهرة الزرقاء في مدينة ام درمان السودانية.

ويسعى نادي الهلال السوداني إلى استغلال عامل الأرض والجمهور، من أجل مصالحة جماهير الفريق، عقب الخسارة الكبيرة أمام نادي الوصل الإماراتي بهدفين نظيفين في البطولة العربية، وذلك خلال المباراة التي جرت بين الفريقين في الأسبوع الماضي، وقدم الهلال مستوى سيئ للغاية.

وكان نادي الهلال السوداني قد تعادل أمام نادي رايون سبورت بهدف لهدف، وذلك في المباراة التي أقيمت في روندا، على الرغم من تقديم الزعيم السوداني مستوي سيئ للغاية أمام الفريق الرواندي، وكان قريب من الخسارة.

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بينما يسعى الفريق الرواندي الطموح، إلى تحقيق الفوز أو التعادل السلبي مع نادي الهلال السوداني، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 من عمر البطولة لأول مرة في تاريخه وتحقيق أولى مفاجآت البطولة.

موعد مباراة الهلال ورايون رواندي اليوم الاحد 25-8-2019

مباراة الهلال السوداني ورايون رواندي، سوف تقام في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت السودان، وذلك على ملعب نادي الهلال السوداني في أم درمان.

نتيجة مباراة الهلال السوداني ورايون رواندي اليوم

تمكن نادي الهلال السوداني من التأهل إلى دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الكروي الحالي، وذلك عقب التعادل السلبي مع نظيره نادي رايون رواندي، سلبياً خلال المباراة التي انتهت منذ قليل في إياب دور الـ 64 بدوري أبطال أفريقيا، حيث قدم الزعيم السوداني مستوي سيئ للغاية في المباراة.