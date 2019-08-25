رياضة | لجنة الكرة تستقرُّ على ثلاثة مدربين أجانب.. والمفاوضات مستمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الكرة تستقرُّ على ثلاثة مدربين أجانب.. والمفاوضات مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنةُ التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق الكرة، خلال الفترة القادمة.

جاء اختيار اللجنة لهذا الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.



وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي المشار إليه؛ لمعرفة شروط التعاقد؛ وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.. هذا، وقطعت اللجنه شوطًا كبيرًا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.