جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم مجانا في الليجا – تردد القنوات...

يتطلع عشاق فريق برشلونة لمتابعة لقاء اليوم الذي سيجمع بين برشلونة وريال بيتيس على ملعب الكامب نو معقل البارسا لحساب مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الأسباني الممتاز، ولذلك من خلال حرصنا على تقديم ما ترغبون به سنوفر لكم معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم مجانا على نايل سات عرب سات هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى.

معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم مجانا في الدوري الأسباني، وسيكون محض اهتمام جميع عشاق الفريقين، اللقاء الذي يسعى خلالة الطرفين لتحقيق الفوز من أجل كسب الثلاث نقاط وزيادة رصيده من أجل وضع ترتيب جيد في الدوري الأسباني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم مجانا

تبدأ ضربة بداية مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الأحد 25-8-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والقدس، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمغرب، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وسيغيب ليونيل ميسي في لقاء برشلونة وريال بيتيس اليوم في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم، وتجدون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم مجاناً عبر الأقمار الصناعية المختلفة، قنوات برشلونة المفتوحة، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس مجانا

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم مجانا في الدوري الأسباني الممتاز، وفي حال الكشف عن قنوات مجانية تنقل مباراة برشلونة اليوم في سنوفرها لكم عبر هذا التقرير.