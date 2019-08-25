شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يطير للمغرب للمشاركة فى دورة الالعاب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم بعثة منتخب المصارعة إلى المغرب للمشاركة فى منافسات دورة الالعاب الإفريقية التى تستمر حتى 31 أغسطس الجارى . وتضم القائمة 23 فردا مقيمين إلى 7 لاعبين من منتخب الرومانية وهم هيثم فهمى ، محمد البراهيم ، أبو حليمة محمد ، محمد مصطفى ، عبد اللطيف منيع ، محمد ايهاب ، نور الدين هانى، و6 لاعبين من منتخب الحرة جمال عبدالناصر، و سامى حمدى ، و حسام محمد ، و خالد عمرو ، و عمرو رضا ، و خالد مسعود، وفى المصارعة النسائية تم اختيار 6 لاعبات هن هالة وائل ، و ايمان عصام ، منى رضا ، و سمر رمضان ، امينة كمال السباعى و سمر عامر Advertisements بالإضافة إلى إداريين البعثة والمدربين والأجهزة الفنية والطبية. يذكر أن مصر تتصدر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة بفارق عدد كبير من الميداليات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصارعة يطير للمغرب للمشاركة فى دورة الالعاب الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.