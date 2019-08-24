رياضة | بالتفاصيل.. تكلفة صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. تكلفة صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي برشلونة صعوبات كبيرة في حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت إذاعة " الراك 1" الاسبانية أن عملية إنتقال "نيمار" لنادي برشلونة لا تزال معقدة للغاية، خاصة وأن باريس سان جيرمان يرغب في إعارة اللاعب للنادي الكتالوني مع وضع خيار الشراء الإلزامي الصيف المقبل، ولا يوافق البارسا علي هذا البند، وقد تتكلف الصفقة 170 مليون يورو.

ويستمر نادي برشلونة في مفاوضاته مع باريس سان جيرمان لحسم صفقة "نيمار".

وذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يجهز عرضًا ضخمًا لتقديمه لنادي باريس سان جيرمان لضم "نيمار" بعدما تم رفض عرضين سابقين للنادي الكتالوني لضم اللاعب.