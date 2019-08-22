“تابع الآن” نتيجة مباراة الأهلي والعدالة في الدوري السعودي Al Ahly vs Al Adalah| توقيت...

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة الأهلي والعدالة في الدوري السعودي، حيث يحل فريق العدالة ضيفا على فريق الأهلي السعودي على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة المشعة” لحساب الجولة الأولى من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.

ونقدم لكم في هذا المقال توقيت مباراة الأهلي والعدالة والقنوات الناقلة للقاء، وكذلك سنقوم متابعة مباراة الأهلي والعدالة.

نتيجة مباراة الأهلي والعدالة في الدوري السعودي

يدخل فريق الأهلي السعودي برغبة في تحقيق أول انتصار له في الدوري وبداية الموسم الكروي بشكل جيد، حيث أنهى فريق الأهلي السعودي دوري الموسم الماضي في المركز الرابع بعد أن حصد 55 نقطة.

على الجانب الآخر يسعى فريق العدالة الصاعد حديثا للدوري السعودي مع فريقي ضمك وأبها إلى تحقيق مفاجئة وتحقيق التعادل على أقل تقدير في مباراته الأولى في الدوري.

Advertisements

توقيت مباراة الأهلي والعدالة والقنوات الناقلة للقاء

تنطلق صافرة بداية مباراة اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة اليوم على الهواء مباشرة عبر قناة KSA Sports HD 2، ويقوم بالتعليق على مباراة الأهلي والعدالة المعلق المتميز بلال علام.

وسنقوم عبر موقعنا متابعة مباراة الأهلي والعدالة لحظة بلحظة، فتابعونا.