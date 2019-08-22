شكرا لقرائتكم صدق أو لا تصدق .. الزمالك يطلب 66 مليون جنيه تعويض من كهربا وأفيس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص ملف محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب القلعة البيضاء السابق، المنتقل لصفوف فريق أفيس البرتغالي، دون أذن ناديه الأصلي.

الزمالك يقاضى كهربا



كشف المصدر الزملكاوي، أن المجلس الأبيض، سيرفع قضية ضد كهربا ونادي أفيس، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد حصول اللاعب على بطاقة دولية مؤقتة من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، ليشارك فى مباريات الفريق البرتغالي، خلال الفترة المقبلة، بعد رفض النادي الأبيض واتحاد الكرة المصري، إرسال البطاقة الدولية للاعب للنادي البرتغالي.

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كهربا تحت مقصلة العقوبات



أضاف المصدر الزملكاوي، أن النادي الأبيض سيطلب فى شكواه ضد كهربا معاقبة اللاعب والنادي البرتغالي، بسبب رحيله عن الزمالك، رغم وجود عقد ساري بينه وبين القلعة البيضاء، لم ينتهى بعد لذا يجب معاقبة اللاعب والنادي الذى ضمه.

الزمالك يطلب 4 مليون دولار من كهربا



وأوضح المصدر أن الشكوي ستتضمن كذلك، المطالبة بتعويض مادي كبير لن يقل عن 4 ملايين دولار – ما يوازي قرابة 66 مليون جنيه مصري – وذلك نظرا للأضرار التى لحقت بنادي الزمالك، جراء رحيل اللاعب رغم عدم انتهاء عقده بشكل رسمي مع القلعة البيضاء.