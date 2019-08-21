محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد مصدر باللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أن الإعلان عن المدير الفني للمنتخب سيكون الأسبوع المقبل.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن المنافسة على منصب المدير الفني للمنتخب انحصرت بين حسن شحاتة في المرتبة الأولى، وحسام البدري في المرتبة الثانية، وذلك خلال عدد من الاجتماعات تمت الأسبوع الجاري.
وقال المصدر إن مسؤولًا كبيرًا اقترح تولي أحمد حسام ميدو منصب المدرب المساعد في جهاز حسن شحاتة، ولكن قوبل الاقتراح بالرفض، معللين ذلك بأن الطرفين شحاتة وميدو لن يقبلا ذلك.
كما أشار المصدر إلى أنه تم الاستقرار على تعيين عصام الحضري مدربًا للحراس، ومحمد أبوالعلا طبيبا للمنتخب، فيما تتم المفاضلة بين محمد فضل وأحمد عبدالله لتولي منصب مدير المنتخب.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر إسناد إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من: عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبدالحق، محمد فضل وأحمد عبدالله.
كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" يكشف كواليس مدرب المنتخب.. الاستقرار على "شحاتة والحضري".. ورفض ميدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.