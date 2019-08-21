"الخليج 365" يكشف كواليس مدرب المنتخب.. الاستقرار على "شحاتة والحضري".. ورفض ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر باللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أن الإعلان عن المدير الفني للمنتخب سيكون الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن المنافسة على منصب المدير الفني للمنتخب انحصرت بين حسن شحاتة في المرتبة الأولى، وحسام البدري في المرتبة الثانية، وذلك خلال عدد من الاجتماعات تمت الأسبوع الجاري.

Advertisements

وقال المصدر إن مسؤولًا كبيرًا اقترح تولي أحمد حسام ميدو منصب المدرب المساعد في جهاز حسن شحاتة، ولكن قوبل الاقتراح بالرفض، معللين ذلك بأن الطرفين شحاتة وميدو لن يقبلا ذلك.

كما أشار المصدر إلى أنه تم الاستقرار على تعيين عصام الحضري مدربًا للحراس، ومحمد أبوالعلا طبيبا للمنتخب، فيما تتم المفاضلة بين محمد فضل وأحمد عبدالله لتولي منصب مدير المنتخب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر إسناد إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من: عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبدالحق، محمد فضل وأحمد عبدالله.