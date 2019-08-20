رياضة | باريس يرد بقوة على عرض برشلونة المنتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يرد بقوة على عرض برشلونة المنتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت عدة تقارير صحافية، أن نادي باريس سان جيرمان يشعر بتشكك كبير بشأن العرض المحتمل من برشلونة، لضم النجم البرازيلي نيمار جونيور على سبيل الإعارة، مع توفر خيار لشرائه، لأنه لا يعتقد أن الظروف المالية للصفقة سوف تفي بمتطلباته.

قال مصدر من باريس سان جيرمان: "ينبغي أن يتم الوفاء بالشروط المالية المطلوبة"، حسبما أفادت صحيفة ليكيب الرياضية.

ويؤكد أن تحركات برشلونة بشأن نيمار ليست أكثر من مجرد خدعة، في الحصول على مبلغ كبير من المال للتخلي عنه، وذلك من أجل ضم لاعبين آخرين وتعزيز صفوف فريقه.

وتتعزز هذه الافتراضية بعد الصورة المؤلمة التي قدمها "بي إس جي"، عندما تجرع مرارة الهزيمة في المباراة الثانية بالدوري المحلي أمام رين (2-1)، ما وضع مدربه توماس توخيل في مرمى الانتقادات.

ومن شأن هذه الهزيمة أن تجعل من المعقول أن يقوم نادي العاصمة الفرنسية، باختيار الإبقاء على البرازيلي في صفوفه خاصة، بظل وجود عقد ممتد لمدة ثلاثة مواسم أخرى.

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وترى صحيفة لو باريزيان أن فرضية إعارة نيمار إلى البرسا، مع توفر خيار لشرائه بحلول نهاية الموسم، بحسب ما ذكرت تقارير الاثنين، ليست مقبولة في باريس سان جيرمان.

وترى الصحيفة أن هذا صعب لأن مثل هذا النوع من الصفقات يتطلب ثقة بين الناديين المعنيين، وهو أمر غير متوفر بين برشلونة وباريس سان جيرمان.

بالإضافة إلى ذلك، لن يكون مبلغ الإعارة كافياً لضم لاعبين آخرين إلى صفوف الفريق الباريسي، خاصة إذا اقترح النادي الكاتالوني سداد المبلغ على مراحل.

ويطلب النادي حالياً 300 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات نيمار، بهدف الحصول على الأقل على 200 مليون، لكنه يأمل في أن يتوصل إلى اتفاق بقيمة 250 مليوناً، بحسب الصحيفة لتعويض ما دفعه قبل عامين لضم البرازيلي من برشلونة بمبلغ قياسي قدر بـ222 مليوناً.

ولا يزال نيمار يصمم على الرحيل رغم أنه يدرك الصعوبات التي تواجه هذه الصفقة.