بث مباشر برشلونة واتلتيكو بلباو اليوم| kora مشاهدة barcelona vs athletic bilbao عبر bein sport

يلا شوت بث مباشر برشلونة واتلتيكو بلباو barcelona vs athletic bilbao اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019، فى اطار مباريات الأسبوع الأول من الدورى الاسبانى، فريق برشلونة استطاع ضم جريزمان نجم اتلتيكو مدريد و سنشاهده اليوم فى مباراة الفريق الكتالونى ضد اتلتيك بلباو، برشلونة استطاع الموسم الماضى الجمع بين بطولتى الدورى و الكأس فى اسبانيا بقيادة نجمه الارجنتينى ليونيل ميسى، و سواريز، و سيحاول الفوز ليكون فى صدارة جدول الدورى الاسبانى منذ البداية.

كورة لايف بث مباشر مباراة برشلونة ضد اتلتيك بلباو

يمكن لجمهور البارشا فى كل مكان متابعة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وليبيا و السودان ، العاشرة مساء بتوقيت السعودية و العراق، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات.

مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، فى الجولة الأولى من مباريات الدورى الأسبانى اليوم،ستكون عبر على قنوات بى ان سبورت الرياضية قناة beIN SPORTS HD 3