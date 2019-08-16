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يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر اليوم بدون تقطيع barcelona vs athletic bilbao

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تابع لايف اليوم مشاهدة مباراة واتلتيك بلباو بث مباشر فى الجولة الأولى من مباريات الدورى الاسبانى الليجا، برشلونة استطاع حسم لقب الدورى قبل نهايته بعدة أسابيع، و بفارق كبير عن أقرب منافسيه اتلتيكو مدريد، كما استطاع ايضا حسم كأس ملك أسبانيا، لكنه سقط أمام بالأربعة فى دورى أبطال أوروبا، برشلونة بقيادة ميسى سيلعب اليوم أمام فريق عنيد هو اتلتيك بلباو الذى سيلعب على أرضه على ملعب  سان ماميس بمدينة بلباو.

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر

yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر

لمحبى فريق البارشا يمكنهم مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر اليوم الجمعة 16 أغسطس barcelona vs athletic bilbao، و سوف يبدأ اللقاء فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق و قطر و الكويت ، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات.

kora online مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيك بلباو فى الدورى الاسبانى

يمكن متابعة مباريات الدورى الاسبانى بث مباشر على قنوات بى ان سبورت فى قطر، فسوف يذاع لقاء برشلونة و اتلتيك بلباو حصرى على قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجى

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