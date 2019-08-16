يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر اليوم بدون تقطيع barcelona vs athletic bilbao

تابع لايف اليوم مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر فى الجولة الأولى من مباريات الدورى الاسبانى الليجا، برشلونة استطاع حسم لقب الدورى قبل نهايته بعدة أسابيع، و بفارق كبير عن أقرب منافسيه اتلتيكو مدريد، كما استطاع ايضا حسم كأس ملك أسبانيا، لكنه سقط أمام ليفربول بالأربعة فى دورى أبطال أوروبا، برشلونة بقيادة ميسى سيلعب اليوم أمام فريق عنيد هو اتلتيك بلباو الذى سيلعب على أرضه على ملعب سان ماميس بمدينة بلباو.

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لمحبى فريق البارشا يمكنهم مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر اليوم الجمعة 16 أغسطس barcelona vs athletic bilbao، و سوف يبدأ اللقاء فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق و قطر و الكويت ، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات.

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يمكن متابعة مباريات الدورى الاسبانى بث مباشر على قنوات بى ان سبورت الرياضية فى قطر، فسوف يذاع لقاء برشلونة و اتلتيك بلباو حصرى على قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجى