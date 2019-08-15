خطوة واحدة تفصل رئيس ريال مدريد عن حسم صفقة نيمار

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أنهى إجراءات الحصول على قرض مالي من أجل إنهاء صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي .

وأفاد التقرير الذي نقلته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن الصحيفة الإسبانية، أن رئيس نادي ريال مدريد قام بإنهاء إجراءات لتوقيع قرضٍ من أجل الظفر بخدمات نيمار دا

سيلفا خلال الصيف الجاري لتدعيم صفوف الفريق الملكي .

وأشار التقرير أن وكيل أعمال النجم البرازيلي اتفق مع مسؤولو النادي الملكي على كافة التفاصيل من أجل انتقال اللاعب إلى ريال مدريد، مشيرًا أن مسؤولي الأخير حددوا القيمة الشرائية لنجم باريس سان جيرمان، وهى 120 مليون يورو بالإضافة

إلى لاعب أو اثنين ينقلا لصفوف النادي الفرنسي.

وكانت تقارير صحيفة أشارت أن نادي باريس سان جيرمان طلب الحصول على ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ولوكا مودوريتش بالإضافة لمبلغ مالي للتخلي عن نيمار دا سيلفا.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي كان قريبًا من العودة خلال الفترة الأخيرة لنادي القديم برشلونة الإسباني، حيث تواجد محامي اللاعب بإسبانيا لإنهاء الصفقة لصالح النادي الكتالوني لكن الصفقة لم تتم حتى الأن، ليتدخل ريال مدريد في الصفقة ويقترب من إنهائها.