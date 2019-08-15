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الامارات | محمد صلاح وماني خارج قائمة الأفضل في أوروبا رغم "الثنائية"

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، قائمة المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في القارة، خلال الموسم الكروي الماضي، ولم تشهد القائمة وجود هدافي فريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بالرغم من قيادتهما للفريق للفوز بلقبي والسوبر الأوروبي وفوزهما بجائزة هدافي .

وضمت القائمة القصيرة 3 لاعبين، هم الأرجنتيني ليونيل  نجم الإسباني، والبرتغاليكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجل فان دايك قلب دفاع ليفربول الإنجليزي.

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وسيعلن اليويفا اسم الفائز بالجائزة في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، خلال إجراء قرعة المجموعات بالموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

وقد يكون الهولندي فان دايك هو الأقرب بالجائزة، بعد أن ساهم بشكل كبير في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، علما بأنه حصد لقب أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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