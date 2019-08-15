“يوتيوب” مباراة الاتحاد وجدة اليوم الخميس 15-8-2019 ودياً .. العميد يواصل الاستعداد

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، إقامة مباراة ودية هامة أمام نظيره نادي جدة السعودي الأول لكرة القدم، استعداداً للمواجهة المرتقبة والرسمية المقبلة في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، والتي سوف تقام في الفترة المقبلة، ويشارك بها العميد.

حيث كشف حساب نادي الاتحاد السعودي على تويتر، عن إقامة المباراة بشكل ودي وإذاعتها عبر قناة الفريق الرسمية على يوتيوب العالمي، وذلك بناء على طلب جماهير العميد السعودي من أجل متابعة اللقاء الهام والمرتقب.

وتعد المباراة الودية التي تقام اليوم، هي الأولى للفريق السعودي التي يخوضها عقب التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الحالي، وذلك عقب الفوز على نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني، والذي فاز عليه بهدفين مقابل هدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، قبل أن يفوز عليه بنتيجة 4/3 في لقاء الإياب.

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ويستعد نادي الاتحاد السعودي الاول لكرة القدم، لمواجهة نادي الرائد في يوم 23 من أغسطس الجاري، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، كما يستعد لمواجهة نادي الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم 27 من الشهر ذاته.