ديمبلي يتحدى صفقات برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن موقف الفرنسي عثمان ديمبلي من البقاء مع برشلونة في الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديمبلي كان في البداية بين الأسماء التي يتم تداولها لدخول صفقة تبادلية مع سان جيرمان، لإعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى "كامب نو".

وأشارت إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، خرج وصرح بأن ديمبلي أفضل من نيمار وأنه يقدر قيمة اللاعب الفرنسي بـ200 مليون يورو.

ونقلت إدارة برشلونة ثقتها في ديمبلي إلى وكيله من خلال الثنائي بارتوميو وإيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، حيث أن اللاعب كان متشككًا في احتفاظ النادي به بعد تعرضه لإصابات عدة في الموسمين الماضيين.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي بات عازما الآن على النجاح رفقة برشلونة في الموسم الجديد، وكل تركيزه منصب على البقاء في "كامب نو".

وأشارت إلى أن اللاعب بدا ثابتا ومستقرا رغم الحديث المتواصل عن تحركات البارسا الأخيرة في الميركاتو، وما يتردد عن رغبة النادي في التعاقد مع منافسين له، موضحة أن الفرنسي الشاب أصبح جاهزا للتحدي.

ووصفت "موندو ديبورتيفو" اللاعب الفرنسي حاليًا بأنه بات أكثر انفتاحًا وبهجة داخل الفريق، ولم يعد خجولا كما كان سابقًا.

وأنهت الصحيفة تقريرها بأن وصول الفرنسي أنطوان جريزمان، صديق ديمبلي الذي يكبره بخمس سنوات ساهم كثيرًا في تحرير لاعب بوروسيا دورتموند السابق داخل أسوار "كامب نو".