“استقبل الآن” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا نايل سات...

تُقام مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019 بين فريقي ليفربول وتشيلسي على ملعب فودافون أرينا في المدينة الأكثر جمالاً إسطنبول التركية مساء اليوم الأربعاء الموافق 14-8-2019 ولعل الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي تود الإطلاع ومعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور القليلة القادمة عبر هذا التقرير.

وبخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، سنتعرف معكم على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء في نهائي كأس السوبر الأوروبي اللقاء الذي يسعى من خلالة كلا الفريقين لتحقيق الفوز للخروج من اللقاء بحصد لقب السوبر الأوروبي 2019

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا

متابعينا الكرام عشاق ومحبي الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي يوجد العديد من القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في نهائي كأس السوبر الأوروبي، كما هناك عدد من القنوات المشفرة التي تذيع مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم نتعرف عليها كاملة.

وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء الموافق 14-8-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتحديداً حسب ساعة مكة المكرمة، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

Advertisements

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

عمليات البحث المستمرة تشتد خلال الساعات القليلة القادمة عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات عرب سات هوت بيرد وعدد من الأقمار الصناعية الأخرى، وهؤلاء اللذين يبحثون عن القنوات المجانية التي تذيع ماتش محمد صلاح اليوم في نهائي كأس السوبر الأوروبي وتحديداً الجماهير المصرية ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت المشفرة الناقل الحصري لجميع البطولات الأوروبية.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل حصد لقب كأس السوبر الأوروبي، وخاصة ليفربول الذي خسر أمام مانشستر سيتي في لقاء الدرع الخيرية، كما حقق ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فيما يسعى البلوز لتخطي عقبة الريدز القوي الذي يتسلح بالثلاثي الهجومي الخطير محمد صلاح وفيرمينيو وساديو ماني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي مجانا

ARENA SPORT 1 : تبث على القمر البلغاري 1.9 شرق ، عبر التردد 12380 – معدل الترميز 30000- الاستقطاب افقي H

Varzish Sport HD : تبث علي القمر ياه سات 52 شرق، عبر التردد 11785 – الاستقطاب أفقي H – معدل الترميز 27500

Varzish Sport HD : تبث علي القمر ياه سات 52 شرق، عبر التردد 11785 – الاستقطاب أفقي H – معدل الترميز 27500 IRIB TV 3 : تبث على بدر سات 26 شرق، عبر الترددات التالية:

التردد 12265 – معدل الترميز 30000 – الاستقطاب افقي H

التردد 11881 – معدل الترميز 30000 – الاستقطاب افقي H

التردد 11900 – معدل الترميز 27500 – الاستقطاب راسي V

CBC SPORT HD : تبث علي القمر الآذري 46 شرق، عبر التردد 11135 – الاستقطاب أفقي H – معدل الترميز 27500

وسوف نتابع معكم المزيد إن شاء الله فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، حيث من المتوقع أن يتم لكشف عن قائمة أخرى من القنوات المجانية التي تذيع ماتش محمد صلاح اليوم مجاناً في نهائي كأس السوبر الأوروبي.