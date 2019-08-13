حنون الأهلي: نتيجة مباراة الاهلي والهلال اليوم ماتش جنوني

عشاق كرة القدم ومتابعي دوري أبطال آسيا على موعد مع لقاء قوي يستضيفه استاد جامعة الملك سعود، والتي تقام اليوم الثلاثاء الموافق 13-8-2019 في تمام الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن دور إياب الستة عشر، نتيجة اهداف الهلال والاهلي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال والتي يتابعها الجميع في كل مكان، نتيجة مباراة الاهلي والهلال.

وتنقل المباراة عبر قناة BeIn Sport HD 2 وقناة الكأس 6 المفتوحة بعد حصولها على الحقوق، ويريد الأهلي أن يعوض الخسارة التي لحقت به ضمن دور الذهاب والتي انتهت بأربع أهداف لصالح الهلال في مقابل هدفين لصالح الأهلي، وفي نفس الوقت، يجب ألا ننسى الخسارة التي لحقت بفريق الهلال في الدوري السعودي عندما انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

نتيجة مباراة الاهلي والهلال

الاهلي الهلال 1 عبدالفتاح عسيري – الدقيقة الثانية والأربعون – الشوط الأول 0

الهلال إلى ربع النهائي لفارق النقاط

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تنطلق مباراة القمة السعودية الآسيوية والأزرق مدعم بعاملي الأرض والجمهور، وفي المقابل يسعى الأهلي لتسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر لحصد بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، ساعيًا إلى قلب الموازين، وتعتبر تلك المباراة نارية للغاية ضمن أقوى مباريات دور السادس عشر، إذ يسعى كل فريق لأبراز كل ما يمتلك من مهارات، وسوف يصل الضيوف إلى الأرض بعد قليل ويبدأ الأستوديو التحليلي للمباراة على ملعب محيط الرعب.

تعرض الهلال أكثر الأندية الآسيوية فوزاً بالبطولات القارية بمختلف مسمياته إلى ضربة قوية في صفوفه قبل ساعات من بدء اللقاء المنتظر، حيث يتغيب اللاعب عبدالله عطيف لاعب خط الوسط بعد أن سقط بسبب نزلة برد خلال تدريبات الأمس في الرياض، على أن يكون اللاعب سلمان الفرج بديلاً عنه.

قمنا بتوفير سيرفر طلقة ناري نتيجة مباراة الاهلي والهلال اليوم لكي تتمكنوا من الاستمتاع بالمباراة وتحديداً الشوط الأول الذي يشهد كالعادة الإثارة والمتعة الكروية، والفرصة صعبة على الأهلي للتأهل، ولكن حسب الميدر الفني خلال التصريحات ما قبل الماتش فإنهم سيبذلون كل ما في طاقتهم.

الهلال والاهلي مباشر، لم تتحقق الهزيمة للهلال السعودي على محيط ملعب جامعة الملك سعود، فقد حقق الفوز مرتين والتعادل مثلهما، وكانت أبرزها مباراة الكلاسيكو التي شهدها ستاد ملعب الجوهرة في مدينة جدة، وسنقوم بإضافة نتيجة الاهلي والهلال عبر قسم رياضة عالمية والآن بدأت المباراة وإثارة وسيطرة لصالح العالمي.