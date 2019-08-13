عودة قناة بي اوت كيو الرياضية من جديد.. تعرف على تردد قناة “beoutq sport” الجديد لعرض...

أعلنت قناة بي اوت كيو، بأنها الآن متاحة وسوف تعرض من خلالها مجموعة من المباريات التي تعرض عبر قنوات مشفرة، وأعلنت قناة beoutq، أن مشاهدة ومتابعة المباريات حق لكل المتابعين ولا يجب احتكارها، وقامت القناة ببث كل مباريات مونديال روسيا 2018 بشكل مجاني، والهدف من بث المباريات عبر قناة بي أوت كيو هو محاربة احتكار شبكة الأعلام المختلفة المشفرة سواء كانت قنوات الجزيرة للإعلام أو مجموعة قنوات بي أن سبورت القطرية التي تستحوذ على عرض البطولات العالمية الكبرى.

والجدير بالذكر بأن سلسلة قنوات بي اوت كيو قد نالت الكثير من الشهرة في وقت قصير للغاية ما يقارب من عام، ثم توقف البث الخاص بها لكل المباريات مع غموض لمعرفة السبب في التوقف، ومنذ أن بدأت القناة الفضائية في العمل وقد لاقت نسبة عالية كبيرة تخطت التوقعات بسبب أنها تلبي للمواطن البسيط طلبه وأمانيه في مشاهدة المباريات الهامة والمشفرة في قنوات مجانية.

عودة بث قنوات بي اوت كيو

بدأ البث في سلسلة قنوات بي أوت كيو منذ عام 2017، وكان يتم البث من داخل كولومبيا في الفترة السابقة، وخلال تلك الفترة كانت تقوم بكسر شفرات مجموعة قنوات بي أم سبورت، ثم تم التشويش على القناة ومحاولات كثيرة في غلقها، من جانب إدارة القنوات المشفرة الجزيرة وبي أن سبورت، وأن البث يغطي مناطق كثيرة من منطقة شمال أفريقيا وشرق أوروبا والشرق الأوسط، وبعد محاولات متعددة تم غلق القناة مع بداية الشهر الحالي.

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وننقل لكم عن طريق موقعنا عرب فور نيوز، تردد قناة بي اوت كيو سبورت الجديد على كل من قمر الصناعي نايل سات وعرب سات، المتوافقة مع كافة وأنواع الرسيفرات العادية أو الريسفرات نوعية HD، فتابعوا معنا:

القمر الصناعي اسم القناة تردد القناة معدل الترميز معامل الاستقطاب النايل سات بي أوت كيو 12034 27500 افقي H عرب سات بي أوت كيو 12207 27500 افقي H عرب سات بي أوت كيو 11919 27500 رأسي v عرب سات بي أوت كيو 12380 27500 رأسي V

سبب توقف بث قنوات بي أوت كيو

يرجع السبب في توقف البث في أغسطس الحالي هو أن لدارة القناة تقوم بعمل بعض الإجراءات والتحديثات لتفادي عمليات التشويش من جانب قنوات بي أن سبورت على شارة البث المباشر التي تمتلكها المجموعة، وأن التحديثات تجرى من جانب القناة لعودة البث بقوة، لعرض المباريات الكروية الهامة والقوية التي سيتابعها الملايين في العالم اجمع بسهولة ودون تشفير.