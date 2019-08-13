الموج Broadcast: بث مباشر الهلال والأهلي اونلاين ONline رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والأهلي...

هنا بدون تقطيع مباشرة بث مباشر مباراة الهلال والاهلي الاسطورة Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم Hilal va ahli كورة لايف كورة اون لاين بث مباشر الهلال bein قناة الاتحاد الآسيوي، تُختتم اليوم منافسات دور الستة عشر لمجموعة الغرب من آسيا حين تُقام مبارايات العودة بين قمتين الأولى بين السد والدحيل والثانية كلاسيكو سعودي بين الهلال والأهلي تلك القمة التي كسرت نتيجة مباراة ذهابها والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة “ملعب الأهلي” من اثارة لقاء العودة ففاز الزعيم برباعية مقابل هدفين.

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رابط مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر يلا شوت بث مباشر الاهلي Kora star يوتيوب بث مباشر الهلال والاهلي كورة اون لاين الاسطورة الهلال بث مباشر clasico، وتنطلق القمة مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة حيث سيكون النقل متاحا عبر شاشة قناة bein sports وأيضا قناة الاتحاد الآسيوي عبر اليوتيوب داخل النطاق الجغرافي للمملكة، وسيكون المتأهل من لقاء اليوم في مواجهة كلاسيكو آخر مرة أخرى يجمعه مع اتحاد جدة في دور ربع النهائي.

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يلا شوت الهلال بث مباشر، kora live بث مباشر مباراة الاهلي والهلال Today 7sri بث مباشر الهلال والاهلي كورة ستار الاهلي بث مباشر أسرع رابط مشاهدة مباراة الهلال اليوم كورة لايف، وضمنت الجماهير السعودية تواجد أحد ممثليها في دور نصف النهائي حيث ستكون هناك مواجهة خالصة بين الاتحاد والمتأهل اليوم وربما سيكون لقاء هذا الدور سعودي خالص فالنصر سينافس المتأهل من السد والدحيل في ربع النهائي، فهل ستحتضن السعودية هذا العام لقب البطولة.

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وقبل المباراة شدد الأمير منصور بن مشعل في بيان أصدره بضرورة تجاوز كافة العقبات من أجل الفوز وطالب اللاعبين بأن يكونوا في الوعد لاستعادة روح الفريق واللعب بجدية من أجل تحقيق التأهل.

يذكر أن الأهلي والهلال قد خرجا الموسم الماضي خاليا الوفاض بعد خسارة الدوري والكأس لاسيما الهلال الذي فقد الدوري لصالحه منافسه النصر في الأتار الأخيرة من عمر المسابقة

وشهد تشكيل الأهلي مفاجأة أن السولية حل بديلا: محمد العويس، حسين عبد الغني، العسيري، حسون، دي سوزا، خبراني، علي الأسمري، أليكسيتش، محمد آل فتيل، سلمان المؤشر، دجانيني

دخول اللاعبين لبداية أحداث الشوط الأول من اللقاء تابعونا