رياضة | رونالدو: أنا أفضل من "ميسي" ولدي دليلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو: أنا أفضل من "ميسي" ولدي دليلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن الفارق بينه والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية اليوم: "الفرق بيني وبين ميسي هو أنني لعبت مع أندية مختلفة وحققت الكثير من النجاحات وفزت معهم بدوري أبطال أوروبا.

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وأضاف رونالدو: "كنت أيضًا أفضل هداف لبطولة دوري أبطال أوروبا 6 مرات.. ميسي لاعب ممتاز، وسوف أتذكره ليس فقط عندما يتعلق الأمر الفوز بالكرة الذهبية ، بل لكونه دائماً متواجداً في القمة عام بعد عام مثلي تماماً".

ولم يلعب ليونيل ميسي طوال مسيرته لأي فريق بخلاف برشلونة، وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بينما حصد النجم البرتغالي لقب البطولة الأوروبية 5 مرات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.



