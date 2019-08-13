رياضة | مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يطلب الرحيل بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يطلب الرحيل بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسةً مع لاعب الفريق أحمد حمدي للحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ويريد حمدي الحصول على موافقة من جهاز الكرة بالأهلىي على رحيله نهائياً وذلك للبحث عن عرض خارجي مناسب وسط صعوبة مشاركته مع الأحمر بالموسم الجديد.

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ويرغب حمدي في الرحيل بشك نهائي وليس على سبيل الإعارة رغم رغبة مسؤولي الأهلي في استمراره وانتظار فرصته من أجل المشاركة.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق فوزاً هاماً على فريق أطلع برة السوداني بأربعة أهداف دون مقابل في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.