رياضة | أخبار ريال مدريد: الريال يتجه لصفقة مفاجئة بعيدا عن نيمار وتعطيل صفقة بيريز والبرسا يخطف هدف زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: الريال يتجه لصفقة مفاجئة بعيدا عن نيمار وتعطيل صفقة بيريز والبرسا يخطف هدف زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب الملكي من ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد واثق من التعاقد مع نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد واثق من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في ظل توترات العلاقة بين النجم البرازيلي وبين إدارة باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار أعرب عن رغبته في الرحيل عن PSG هذا الصيف والعودة إلى برشلونة هي الجهة الأقرب لضمه بينما جاء ريال مدريد في المركز الثاني.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد يسعى لخطف نيمار من برشلونة والفوز بتوقيعه في الميركاتو الصيفي الحالي مؤكدة أن النجم البرازيلي يعتبر هدفًا للملكي منذ فترة طويلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تواصل مع المقربين بنيمار في مارس الماضي لمعرفة إمكانية التعاقد معه إلا أن الملكي كان يركز في محاولة التعاقد مع بوجبا في تلك الفترة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من تواصل نيمار مع برشلونة في الوقت الحالي إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي يؤمن بقدرته على التوصل لاتفاق مع PSG بسهولة نظرًا للعلاقة الجيدة بين الناديين.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن العقبة الوحيدة أمام ريال مدريد تتمثل في عدم ثقة النادي بالمحيطين بنيمار ومع ذلك يعمل الملكي على الاتفاق مع نيمار حتى لا يعود إلى برشلونة.

- هل يعطل زيدان صفقة ريال مدريد المرتقبة ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي يواصلون التفاوض لإتمام صفقة البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الملكي عرض 120 مليون يورو بالإضافة إلى الكولومبي خاميس رودريجيز لكن مسئولي PSG فضلوا الحصول على خدمات إيسكو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان لم يوافق على طلب النادي الفرنسي بشأن إيسكو كما أن النادي الفرنسي طلب أيضاً واحد من حارسي مرمى الفريق البلجيكي تيبو كورتوا أو الكوستاريكي كيلور نافاس.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سبخوض اول مبارياته في الدوري الإسباني السبت المقبل عندما يحل ضيفاً على سيلتا فيجو.

- ريال مدريد يرفض الانسحاب من صفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد رفض فكرة الانسحاب من سباق الصراع على البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي البريطانية بأن برشلونة وصل لمراحل متقدمة من المفاوضات في سباق التعاقد مع نيمار، حيث وافق PSG على فكرة دخول النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في الصفقة.

وأكدت الشبكة البريطانية أن ريال مدريد نجح في التوصل لاتفاق مع نيمار يفيد بضمه مقابل 36 مليون يورو كراتب سنوي كما أنه عرض 120 مليون يورو بالإضافة إلى نجمه الويلزي جاريث بيل أو الكولومبي خيمس رودريجيز من أجل ضم النجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن ريال مدريد يطمح في موافقة PSG على العرض من أجل التعاقد مع نيمار في الأيام القليلة المقبلة لكن التقارير المقربة من برشلونة أكدت تصدر برشلونة لسباق التعاقد مع نيمار في الصيف الحالي بناء على رغبة اللاعب نفسه الذي يفضل العودة لصفوف البلوجرانا.

- نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

حددت تقارير إسبانية اليوم الإثنين، الوجهة المحتملة للاعب ريال مدريد الذي يقترب من الرحيل عن صفوف النادي الملكي وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وقالت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أن ريال بيتيس في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع ماريانو دياز على سبيل الإعارة.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت رغبة روما في التعاقد مع ماريانو ليكون بدلاً من المهاجم البوسني إدين دجيكو الذي رحل عن صفوف الفريق.

ولعب ماريانو في شباب ريال مدريد منذ قدومه في 2012 وصعد بعد ذلك للفريق الأول ثم قضى موسماً على سبيل الإعارة مع ليون الفرنسي (2017/2018).

- صدمة.. برشلونة سرق هدف زيدان

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الإثنين، عن فشل مسؤولي ريال مدريد في ضم اللاعب الذي طلب مدرب الفريق زين الدين زيدان التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن زيدان قد أعطى فلورنتينو بيريز رئيس النادي قائمة بأسماء أهدافه الصيفية وكان من بين هؤلاء اللاعبين اسم جونيور فيربو ظهير أيسر ريال بيتيس المنضم حديثاً لصفوف برشلونة.

وأشارت الصحيفة الكتالونية أن زيدان كان يريد جونيور فيربو في ريال مدريد، فمدافع بيتيس كان يعجب المدرب الفرنسي، لكن البارسا أنهى الأمر لما سبقه في المفاوضات.

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وتعاقد برشلونة مع فيربو من بيتيس هذا الصيف لينافس على المشاركة في مركز الظهير الأيسر مع جوردي ألبا نجم الفريق.

- ليس نيمار.. الكشف عن صفقة جديدة تقترب من الريال

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، اليوم الإثنين، عن صفقة محتملة تقترب من ريال مدريد وقد تشهد صراع كبير ما بين الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات.

وقالت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، أن فيرنانديز سوسو لاعب ميلان يريد الابتعاد عن سان سيرو ويأتي ذلك وسط اهتمام كبير من الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وليفربول وآرسنال.

وأشارت "دون بالون" أن سوسو قد سئم من أجواء ميلان وقد أخبر وكيله برغبته في الرحيل وهو يفضل اللعب مع زيدان في ريال مدريد حيثُ سيضمن معه اللعب أساسياً.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سوسو متفائل بنجاح في ريال مدريد خاصةً أنه ليس غريباً على أجواء الليجا منذ كان لاعباً في صفوف ألميريا، كما أن إصابة أسينسيو واقتراب رحيل فاسكيز وبيل وحاميس رودريجيز سيمنح اللاعب الأفضلية في تشكيلة زين الدين زيدان.

فيما أوضحت صحيفة "دون بالون" أن ريال مدريد قادراً على دفع مبلغ 40 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات سوسو من إيه سي ميلان الإيطالي.

والجدير بالذكر أن الإسباني سوسو قد سبق له اللعب في صفوف ليفربول وألميريا ثم ميلان منذ 2015 وخرج خلال الفترة الماضية للعب في جنوى على سبيل الإعارة.

- مدرب أياكس يصدم زيدان

ألمح تين هاغ مدرب نادي أياكس الهولندي، إلى فشل انتقال لاعب الفريق فان دي بيك إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف.

وكان نادي ريال مدريد قد دخل في مفاوضات مع فان دي بيك بعد إصابة لاعبه ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي حيثُ يرغب الميرينجي في تدعيم الخط الأمامي.

وقال تين هاغ، في تصريحات نقلها برنامج "الشيرينجيتو": "أعتقد أن فان دي بيك سيلعب في أياكس هذا الموسم".

وتابع: "فان دي بيك كرس نفسه للعب فقط ، آمل وأعتقد أنه سيبقى معنا في أياكس وإذا حدث شيء آخر سيخبرني به المدير الرياضي".

ويصر الفرنسي زين الدي زيدان مدرب ريال مدريد على ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد وذلك في نفس الوقت الذي تشير الصحف الإسبانية لاقتراب نيمار من "سانتياجو برنابيو".

- عملاق إسبانيا يستفسر عن إمكانية ضم ماريانو دياز

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال بيتيس الإسباني، يسأل مرة أخرى عن إمكانية التعاقد مع النجم الدومينيكاني ماريانو دياز، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه يحتاج ريال بيتيس إلى تعزيز خط هجومه، ومهاجم ريال مدريد ماريانو دياز هو أحد المهاجمين المتواجدين على قائمة الفريق.

الجدير بالذكر أنه قد يكون هناك عائق وهو الراتب الذي يتقاضاه اللاعب (5 ملايين يورو في الموسم الواحد) وإذا حاول بيتيس أو أي فريق آخر إنتدابه، فإن إدارة ريال مدريد لن يكون لها أي مانع في تحمل جزء من راتبه.

- ريال مدريد يكشف عن موعد التعاقد مع فان دي بيك

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد مع دوني ڤان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، في حال لم يتم بيع لاعبين سيتم تأجيل قدومه للموسم القادم.

ووفقًا لما ذكره برنامج "لاسيكستا" الإسباني، فإن الاتفاق تم مع اللاعب الهولندي المتألق، لكنه لن يأتي خلال هذا الصيف إلا بحال بيع لاعبين آخرين.

وكان فان دي بيك قد أكد على وجود مفاوضات مع ريال مدريد قائلاً:" لاتزال المفاوضات جارية، وأتمنى يتم حل الأمور في أقرب وقت، لكن عندما أكون في الملعب لا افكر في مثل هذه الأمور".

- زيدان يتحدى ريال مدريد ويمنع رحيل هذا اللاعب

أنهي فريق ريال مدريد الإسباني الموسم التحضيري الملئ بالغموض، وكان موسم تحضيري يصعب فيه تمييز أو تقييم اللاعبين، موسم تحضيري أظهر بأن ريال مدريد يفتقد فيه منذ الدقيقة الأولى لكاسيميرو، وهو اللاعب الذي أصبح على مر السنين لاعباً أساسياً في ريال مدريد وأيضاً في البرازيل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد أجبرت كوبا أمريكا المدرب زيدان على الانتظار حتى يعود الندم البرازيلي كاسيميرو للعب تحت قيادة مدربه، ولكن فور عودته أعطاه الدور المخطط له، قبل مباراة روما الإيطالي وخلال مباراته الودية الثانية التي يلعبها كان تواجد كاسيميرو ضروري حيث جعل الفريق أكثر جدية وأعطي مظهرًا آخر للفريق.

خاض كاسيميرو يوم الأربعاء الماضي ضد سالزبورج أول مباراة له مع الفريق ومع تواجده خرج ريال مدريد بشباك نظيفة لأول مرة بعد خمس مباريات سابقة إهتزت فيها شباك الفريق في 16 مناسبة، في ملعب الأولمبيكو تواجد كاسيميرو في وسط الملعب وهذه المرة برفقة فالفيردي ومودريتش.

مع بداية موسم جديد لكاسيميرو مع الفريق، يجب على مسؤولي النادي التفاوض ومحاولة التجديد للاعب يعتبره زيدان عنصر أساسي في الفريق، سيشرع النادي في مسألة تحسين عقده مع إغلاق سوق الإنتقالات، يجب على النادي أن يظهر إهتمامه لمواصلة كاسيميرو مع الفريق بشكل جدي.

الجدير بالذكر ان العديد من الفرق مهتمة باللاعب ولعلى أبرزهم باريس سان جيرمان الفرنسي، مغادرة كاسيميرو لريال مدريد أمر معقد للغاية، وعلى الرغم من أن وصول نيمار من عدمه يمكن أن يعتمد عليه، ومع صعوبة قدوم بوجبا يعتبر زيدان أن صاحب الرقم 14 عنصر أساسي ومهم أكثر من أي وقت مضي.