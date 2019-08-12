بلس beIN: مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر yalla sport كورة ستار الاسطورة يلا شوت ماتش النصر...

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مباراة النصر والوحدة بث مباشر يلا شوت، يبدأ اللقاء مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة إلا ثلث بتوقيت الرياض،وستقوم قناة beIN SPORTS HD 1 بإذاعة المباراة على الهواء بالتعليق العربي للمعلق سوار الذهب، تابعوا النقل الحي مشاهدة النصر والوحدة الاماراتي kora online مباشرة بدون تقطيع.

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وكانت مباراة الذهاب بين النصر والوحدة جول العرب kora star كورة اونلاين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب العالمي، وتلك النتيجة مخيبة للآمال للمشجعين الذين يأملون في تدارك الوضع وحسم التأهل على حساب المنافس القوي.

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وسيعول مدرب العالمي على المهاجم القناص عبد الرزاق حمد الله لخطف بطاقة العبور للدور التالي نظراً للقيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب خاصةً داخل منطقة الجزاء.

يلا شوت مباراة النصر بث مباشر اليوم يوتيوب، وتقرر أن يرتدي النصر الزي القديم الخاص بالموسم الماضي وهو الأزرق مع الأصفر، فيما سيرتدي أصحاب الأرض القميص باللون الأبيض، مشاهدة ماتش النصر والوحدة مباشر الاسطورة.