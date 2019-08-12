رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: الكشف عن موعد صفقة الريال الكبري والمنبود على أعتاب الرحيل وميسي يهدد فلورنتينو بيريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: الكشف عن موعد صفقة الريال الكبري والمنبود على أعتاب الرحيل وميسي يهدد فلورنتينو بيريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب خيمس رودريجيز نجم الفريق من الرحيل إلى نابولي الإيطالي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

-ريال مدريد ينهى مبارايته الودية بخسارة أمام روما اليوم

انهى ريال مدريد تحضيراته للموسم الجديد، بخسارة ودية ضد روما بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بتعادل إيجابي بنتيجة (2-2)، في مباراة أقيمت في معقل الأخير "الأولمبيكو".

وسجل الأهداف لريال مدريد مارسيلو في الدقيقة 16، وكاسيميرو في الدقيقة 38، بينما سجل أهداف روما بيروتي في الدقيقة 33، ودجيكو في الدقيقة 39.

وبدأ روما المباراة بهجوم مُبكر، حيث قام كولاروف بتسديد كرة قوية اصطدمت بدفاع الميرنجي وارتدت أمام دجيكو الذي سدد أيضًا لكن تصدى لها كورتوا، في الدقيقة 2.

وجاء الرد سريعًا من ريال مدريد، حيث انطلق فيدي فالفيردي على الجبهة اليسرى وأرسل تسديدة قوية لكنها مرت بجانب مرمى الحارس باو لوبيز في الدقيقة 3.

وعاد روما في النتيجة سريعًا، حيث أحرز بيروتي هدف التعادل للجيالوروسي في الدقيقة 33، إذ انطلق زانيولو على الجبهة اليمنى ومرر لبيروتي في منطقة الجزاء ليُسكنها في شباك كورتوا.

ثم أحرز إيدين دجيكو مهاجم روما هدف التعادل للجيالوروسي، إذ استقبل تمريرة سحرية من زميله أوندير وسدد في شباك كورتوا في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر زيدان إشراك العديد من اللاعبين، حيث دفع بفينيسيوس جونيور، ولوكا يوفيتش، وجاريث بيل، وتوني كروس، وألفارو أودريوزولا، وإيسكو بدلا من فيدي فالفيردي، وناتشو، وكريم بنزيما، وكاسيميرو، وكارفاخال وهازارد.

وكانت أولى محاولات ريال مدريد في الدقيقة 64، حيث نجح حارس روما باو لوبيز في التصدي لتسديدة مهاجم الميرنجي الصربي لوكا يوفيتش.

واستمرت سيطرة ريال مدريد على الكرة، في محاولات عديدة لتسجيل الهدف الثالث، لكن بدون أي فاعلية على مرمى باو لوبيز، وسط تكتل دفاعي جيد من لاعبي روما، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الحظ الترجيحية إلى أصحاب الأرض، بنتيجة (5-4) حيث أهدر البرازيلي مارسيلو الركلة الأخيرة لريال مدريد، ليمنح الفوز لروما.

- صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وPSG

ذكرت تقارير صحفية فرنسية ​إسبانية أن ​ريال مدريد​ هو المفضل للتعاقد مع البرازيلي ​نيمار​ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن الصفقة قد تكون تبادلية بين نيمار من جهة وكلا من ​جاريث بيل أو خيمس رودريجيز​ أو إيسكو أو كيلور نافاس من جهة أخرى.

وأشارت ال​صحيفة الفرنسية إلى أن فيورنتينو ​بيريز​ رئيس ريال مدريد كان دائم الاتصال بوالد نيمار حتى صيف عام 2017 عندما انتقل نجله إلى باريس سان جيرمان ويمكن أن يكون هذا التواصل مفيدًا جدًا في المفاوضات الحالية.

- عاجل.. مؤشر جديد يقرب نيمار من ريال مدريد

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاحد من العاصمة الفرنسية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يريد الحصول على مبلغ 200 مليون يورو من أجل السماح لنجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بالرحيل.

وقالت صحيفة " لو باريزيان " الفرنسية أن اللاعب أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني خاصةً وأن إدارة المرينجي تتوفر على الكثير من الأموال ورغبة بيريز كبيرة في جلب البرازيلي ليكون مشروع المستقبل للفريق الملكي.

وأكملت الصحيفة في تقريرها أن المبلغ المطلوب يقارب ال222 مليون يورو المبلغ الذي دفعه الفريق الباريسي مقابل فسخ تعاقد اللاعب مع برشلونة قبل عامين.

وفي نفس السياق قالت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه بناء على المبادرة الموجودة فإن اللاعب البرازيلي قد يوقع للريال ويتبقى فقط الإستقرار على إسم اللاعب الذي سيأتي للفريق الباريسي مع المقابل المادي.

يذكر أن إدارة الريال كانت توجه أنظارها قبل ثلاثة أسابيع فقط نحو بول بوجبا وكيليان مبابي قبل أن يتخذ زيدان قراره بضم نيمار بعد علمه بوجود خلاف بينه وبين إدارة ناديه الفرنسي.

- خطوة واحدة تفصل نجم الريال عن الدوري الايطالي

أكدت صحيفة " كورييري ديلو سبورت " الإيطالية الصادرة اليوم الأحد عزم خورخي مينديز وكيل أعمال الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد البحث عن وجهه جديدة للاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويحاول مينديز إقناع المسؤولين في النادي الملكي بالموافقة على العرض الذي تقدم به فريق نادي نابولي الإيطالي خاصةً أنه لم يتبقى سوى أسابيع قليلة فقط على نهاية وغلق باب الإنتقالات في القارة الاوروبية.

وكان الريال قد سبق وأن رفض عرض من النادي الإيطالي لإستعارة اللاعب بالإضافة إلى وضع بند يتيح لهم أولوية الشراء وطلب أن تكون الصفقة بيع نهائي فقط.

ويسعى خورخي إلى أن يقرب وجهات النظر بين إدارة الفريقين خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك من أجل إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإنتقال خاميس إلى ملعب سان باولو.

يذكر أن اللاعب الكولومبي سبق له وأن خاض تجربة إحتراف في بايرن ميونخ معاراً من الريال خلال الموسمين الأخيرين لكن العملاق البافاري رفض تفعيل بند الشراء ليعود مرة أخرى لسانتياجو بيرنابيو.

- نيمار يقترب بشدة من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الأقرب لحسم صفقة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن علاقة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مع والد نيمار وكذلك مع رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي، يسهل عملية إنتقال اللاعب البرازيلي لصفوف النادي الملكي هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد قد يستفيد أيضًا من إقحام الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز للحصول على خدمات نيمار خلال الفترة الحالية، كما يمكنه ايضا الاستعانة بـ إيسكو ألاركون لإقناع النادي الباريسي بالموافقة على رحيل اللاعب البرازيلي.

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وكان المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ليوناردو أرواجو قد أعلن السبت أنه على الرغم من أن المفاوضات بشأن المهاجم البرازيلي "متقدمة أكثر من أي وقت مضى، لا يعني ذلك أنه تم التوصل لاتفاق بالفعل".

- ريال مدريد في مأزق بسبب نيمار

كشفت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد لا يزال يحتاج لتمويل كبير من أجل حسم شراء البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن ريال مدريد متفائل بالتعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار، لكنه يجب عليه التخلص من جاريث بيل، خاميس رودريجيز وماريانو أولًا لتوفير التمويل اللازم لحسم الصفقة.

من جانبه، نيمار يستمر بأخذ خطوات مهمة ليصبح لاعباً لريال مدريد، كما أن الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان أعطى الموافقة لوكيل اعمال نيمار للوصول الى اتفاق مع ريال مدريد.

ويحتاج ريال مدريد لتمويل ضخم لضم نيمار خاصة وأن متوقع أن تتكلف الصفقة قرابة الـ200 مليون يورو.

ويواجه ريال مدريد منافسة قوية من غريمه برشلونة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي هذا الصيف، وإن كان توتر العلاقة بين باريس سان جيرمان والنادي الكتالوني، ترجح كفة الملكي.

- نجم مانشستر يونايتد يهدد بالرحيل

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاحد من العاصمة الإنجليزية لندن إحتمالية مغادرة الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكتبت صحيفة " إكسبريس " على غلافها محاولة اليوفي إستعادة بطل العالم مع المنتخب الفرنسي 2018 وذلك بالتخلص من بعض اللاعبين من أجل جمع الكثير من المبالغ المالية التي تساعدهم في ضم بوجبا قبل يوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل والذي من المقرر أن يتم فيه غلق سوق الإنتقالات في الكالتشيو.

وتأمل إدارة البيانكونيري في التخلص من بعض اللاعبين مثل ماريو ماندزوكيتش الذي رفض الرحيل إلى الشياطين الحمر فريق نادي مانشستر يونايتد ويريد العودة إلى ناديه السابق بايرن ميونخ وهو نفس الأمر الذي ينطبق علي ديبالا.

يذكر أن زيدان المدير الفني للريال حريض للغاية على مراقبة وضع بوجبا مع مانشستر يونايتد من أجل ضمه لصفوف الفريق على الرغم من أن بيريز يفضل إدخار تلك الأموال الطائلة من أجل جلب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

- عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة ريال مدريد الجديدة

كشف الإعلامي خوسي لويس سانشيز محلل برنامج "الشرينجيتو" الشهير، عن موعد الإعلان عن صفقة انتقال دوني فان دي بيك من أياكس إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال "لويس سانشيز" في تصريحاته اليوم الأحد: "قد يتم الإعلان رسمياً عن صفقة دي بيك هذا الأسبوع بعد مُباراة أياكس".

ودخل فان دي بيك حسابات ريال مدريد هذا الصيف بعد مستواه الجيد خلال الموسم المنصرم مع أياكس حيثُ ساهم في وصول فريقه إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر دي بيك انضم إلى أكاديمية أياكس للشباب في أغسطس 2014 ثم صعد بعد ذلك إلى الفريق الأول.

وينتظر أن يلعب نادي أياكس يوم الثلاثاء المقبل ضد باوك اليوناني في الجولة التأهيلية الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020.

- ميسي يتدخل لهزم ريال مدريد في صفقة القرن

زعمت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يسعي لإيقاف صفقة ريال مدريد التي يسعي لحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت التقارير بأن ميسي تواصل مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وطالبه بالصبر ورفض عرض الفريق الملكي لضمه، وذلك حتي يقدم برشلونة عرضه الأخير للحصول على خدماته.

ويعد نيمار قريبا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد توصل فلورنتينو بيريز رئيس المرينجي إلى شبه اتفاق مع ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

- باريس سان جيرمان يُحدد سعر نيمار النهائي لبيعه لبرشلونة أو ريال مدريد

كشفت تقارير فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يريد مبلغ لا يقل عن 200 مليون يورو مقابل لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، ما يجعل ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع مهاجم "السيلساو".

وأوضحت صحيفة لو باريزيان أنه "في ظل حالة الاستياء من رغبة نيمار في الرحيل، يريد بي إس جي، الكثير من المال مقابل التخلي على اللاعب"، مذكرة بأن هذا المبلغ يقترب من الـ222 مليون يورو التي دفعها النادي الباريسي لاستقدام نيمار من برشلونة قبل عامين.

وأبرزت صحيفة ليكيب أنه بناء على مبادرة من المحيطين بالمهاجم البرازيلي، حدث تواصل بالفعل مع ريال مدريد قبل بداية الصيف، لكن لم يحدث تقدم.

وحتى 3 أسابيع مضت، كانت إدارة الريال ما زالت توجه أنظارها نحو الفرنسي بول بوغبا أو كان لديها النية للتعاقد مع مواطنه كيليان مبابي لعام 2020، بحسب نفس الصحيفة.

لكن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز لطالما كان من "معجبي" نيمار، وفقاً لصحيفة ليكيب، وظل على تواصل مع والد نيمار، كما أن علاقته بنظيره على رأس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، جيدة أيضاً، الأمر الذي قد يسهل عملية التفاوض.

وأضافت الصحيفة أن الملكي لديه لاعبين يمكن إدراجهم في الصفقة مقابل الحصول على نيمار، مثل الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز وحتى إيسكو ألاركون.

ودن ذكر أي ناد بعينه، كان المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ليوناردو أرواغو قد أعلن السبت أنه على الرغم من أن المفاوضات بشأن المهاجم البرازيلي "متقدمة أكثر من أي وقت مضى، لا يعني ذلك أنه تم التوصل لاتفاق بالفعل".

وقال: "سنرى ماذا سيحدث، كلنا بحاجة لتحديد ما سيحدث في المستقبل".

وبانتظار التوصل لاتفاق محتمل من أجل رحيله عن النادي الباريسي، يظل وضع نيمار الرياضي متجمداً ولم يتم استدعائه للمشاركة في مواجهة نيم بأولى جولات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في قرار جاء أيضاً على خلفية عدم تعافيه بشكل تام من إصابته.