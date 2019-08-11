جماهير باريس تهاجم نيمار بالشتائم!

استغلت جماهير نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي تواجدها في المباراة الاولى للفريق الباريسي في ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم والتي تجمعه امام نظيره ​نيم اولمبيك​، لتهاجم لاعب الفريق البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا، بعد الأنباء التي تحدثت عن رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد ألمحت إلى امكانية عودة نيمار إلى الدوري الإسباني لأحد فرق ريال مدريد أو برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري.

وهتفت الجماهير قائلة:"لقد كانت مجرد ريمونتادا يجب ان تعلم ذلك، لقد جعلناك تخّضع لنا بالمال".

ورفعت لافتات اخرى تدعو النادي للتخلص منه فضلًا عن قيام مجموعة أخرى من الجماهير بتوزيع منشورات ضد المهاجم البرازيلي، وتركزت هذه المنشورات على وصفه بأنه "اللاعب الأكثر وقاحة".