“شاهد الآن” لعبة العراق واليمن بث مباشر HD كورة لايف قناة الكويت العراق الرياضية بث مباشر العراق ضد...

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وتنطلق مباراة سوريا وفلسطين كورة ستار بث مباشر اليوم الأحد الموافق 11-8-2019 في تمام الساعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

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