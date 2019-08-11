بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي واطلع برة كورة ستار On Sport يلا شوت يوتيوب مباراة الاهلي ضد اطلع بره...

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مشاهدة الاهلي واطلع برة بث مباشر kora star يلا كورة، وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي عن طاقم التحكيم الأوغندي الذي سيتولى مهمة إدارة المباراة وهو براين ميرو حكم ساحة وسيعاونه كلاً من أوكيلو وموسى نجوبي، فيما سيكون الحكم الرابع هو ألكيس موهابي.

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قدمنا البث المباشر لمباراة الاهلي واطلع برة وستبدأ الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، كل التمنيات بالتوفيق للاعبين من أجل الانتصار.